История о мальчике, который выжил – это традиционный вайб осенне-зимнего периода. Это тот период, когда снова возвращаешься в детство, знакомясь с миром магии.

Сначала даже трудно поверить, что прошло более 20 лет с момента выхода первого фильма "Гарри Поттер и философский камень". За это время главные и второстепенные герои изрядно изменились, поэтому в подборке на Кино 24 предлагаем посмотреть, как сейчас выглядят актеры франшизы.

Может заинтересовать Звездами являются родители и дети: 4 украинские семьи, где актерство – это семейное дело

Как сейчас выглядят актеры "Гарри Поттера"?

Гарри Поттер – Дэниел Рэдклифф (36 лет)

Как изменился Дэниел Рэдклифф / Коллаж Кино 24

Гермиона Грейнджер – Эмма Уотсон (35 лет)

Как изменилась Эмма Уотсон / Коллаж Кино 24

Кстати! Недавно звезда "Гарри Поттера" подогрела слухи о помолвке. Актриса появилась на публике с массивным кольцом на показе Miu Miu в Париже.

Рон Уизли – Руперт Гринт (37 лет)

Как изменился Руперт Гринт / Коллаж Кино 24

Сивилла Трелони – Эмма Томпсон (66 лет)

Как изменилась Эмма Томпсон / Фото Getty images, Коллаж Кино 24

Волан-де-Морт – Рэйф Файнс (62 года)

Как изменился Рэйф Файнс / Фото Getty images, Коллаж Кино 24

Невил Лонгботом – Мэтью Льюис (36 лет)

Как изменился Мэтью Льюис / Коллаж Кино 24

Драко Малфой – Том Фелтон (38 лет)

Как изменился Том Фелтон / Коллаж Кино 24

Джинни Уизли – Бонни Райт (34 года)

Как изменилась Бонни Райт / Коллаж Кино 24

Профессор Люпин – Дэвид Тьюлис (62 года)

Как изменился Дэвид Тьюлис / Коллаж Кино 24

Ранее мы рассказывали о актерах "Гарри Поттера", которые, к сожалению, уже покинули этот мир.