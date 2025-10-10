Как изменились актеры "Гарри Поттера" за более чем 20 лет от премьеры первого фильма
- Актеры "Гарри Поттера" значительно изменились за более чем 20 лет от премьеры первого фильма.
- Дэниелу Рэдклиффу, Эмме Уотсон и Руперту Гринту сейчас 36, 35 и 37 лет соответственно.
История о мальчике, который выжил – это традиционный вайб осенне-зимнего периода. Это тот период, когда снова возвращаешься в детство, знакомясь с миром магии.
Сначала даже трудно поверить, что прошло более 20 лет с момента выхода первого фильма "Гарри Поттер и философский камень". За это время главные и второстепенные герои изрядно изменились, поэтому в подборке на Кино 24 предлагаем посмотреть, как сейчас выглядят актеры франшизы.
Как сейчас выглядят актеры "Гарри Поттера"?
Гарри Поттер – Дэниел Рэдклифф (36 лет)
Гермиона Грейнджер – Эмма Уотсон (35 лет)
Кстати! Недавно звезда "Гарри Поттера" подогрела слухи о помолвке. Актриса появилась на публике с массивным кольцом на показе Miu Miu в Париже.
Рон Уизли – Руперт Гринт (37 лет)
Сивилла Трелони – Эмма Томпсон (66 лет)
Волан-де-Морт – Рэйф Файнс (62 года)
Невил Лонгботом – Мэтью Льюис (36 лет)
Драко Малфой – Том Фелтон (38 лет)
Джинни Уизли – Бонни Райт (34 года)
Профессор Люпин – Дэвид Тьюлис (62 года)
