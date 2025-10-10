Як змінились актори "Гаррі Поттера" за понад 20 років від прем'єри першого фільму
- Актори "Гаррі Поттера" значно змінились за понад 20 років від прем'єри першого фільму.
- Деніел Редкліффу, Еммі Вотсон та Руперту Ґрінту зараз 36, 35 та 37 років відповідно.
Історія про хлопчика, що вижив – це традиційний вайб осінньо-зимового періоду. Це той період, коли знову повертаєшся у дитинство, знайомлячись зі світом магії.
Спершу навіть важко повірити, що пройшло понад 20 років з моменту виходу першого фільму "Гаррі Поттер і філософський камінь". За цей час головні та другорядні герої неабияк змінились, тому у добірці на Кіно 24 пропонуємо подивитись, як зараз виглядають актори франшизи.
Як зараз виглядають актори "Гаррі Поттера"?
Гаррі Поттер – Деніел Редкліфф (36 років)
Герміона Ґрейнджер – Емма Вотсон (35 років)
До речі! Нещодавно зірка "Гаррі Поттера" підігріла чутки про заручини. Акторка з'явилась на публіці з масивною обручкою на показі Miu Miu у Парижі.
Рон Візлі – Руперт Ґрінт (37 років)
Сівілла Трелоні – Емма Томпсон (66 років)
Волан-де-Морт – Рейф Файнс (62 роки)
Невіл Лонґботом – Метью Льюїс (36 років)
Драко Малфой – Том Фелтон (38 років)
Джинні Візлі – Бонні Райт (34 роки)
Професор Люпин – Девід Тьюліс (62 роки)
