Произведения Стивена Кинга полны мистикой, сверхъестественными и таинственными темами. Такая атмосфера безупречно подходит для создания сериалов. Предлагаем посмотреть подборку сериалов, которые напоминают книги Стивена Кинга.

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"Станция одиннадцать"

Жанр: постапокалиптическая драма, фантастика

Режиссер: Хиро Мурай

Страна: США

Это жуткая история о том, как через 12 лет после пандемии гриппа, мир терпит крах. Шекспировская театральная группа, которая путешествует вблизи Великих озер, сталкивается с лидером культа. Его прошлое таинственным образом связано с одной из участниц.

В сериале поднимается тема искусства и того, как оно может стать надеждой и поддержкой для людей в трудные времена. Стивен Кинг часто выступал за поддержку художников.

"Станция одиннадцать": смотрите трейлер онлайн

"Чернобыль"

Жанр: историческая драма

Режиссер: Иоганн Ренк

Страна: США, Великобритания

Сериал рассказывает об одной из самых ужасных техногенных катастроф в истории - аварии на Чернобыльской АЭС. Сюжет сосредотачивается на событиях, которые предшествовали взрыву, катастрофе и ее последствиях. Главные герои - ученые, врачи, работники АЭС и политики, которые пытаются понять, что повлекло взрыв и как остановить радиационное загрязнение.

Сериал такой же жуткий, как и все экранизации романов Стивена Кинга, но здесь нет ничего сверхъестественного. Это важная история о силе правды, которую оценит каждый поклонник Кинга.

"Чернобыль": смотрите трейлер онлайн

"Мейр из Исттауна"

Жанр: криминальная драма, детектив

Режиссер: Крейг Зобел

Страна: США

Этот сериал рассказывает о жизни Мейр Шиен - детектива из маленького города в штате Пенсильвания, которая расследует убийство местной девушки. Она не только сталкивается с профессиональными вызовами, но и с собственными личными проблемами: неудачи в семье, горе от потери сына и сложные отношения с жителями города, где она выросла.

Это один из редких сериалов, финал которого оправдал ожидания. Здесь убедительная таинственная история, которую точно оценят фаны "Судьбы Салема".

"Мейр из Исттауна": смотрите трейлер онлайн

Эти сериалы точно понравятся поклонникам творчества Стивена Кинга. К тому же фанатам мистики, таинственности, фантастики и драмы.