Твори Стівена Кінга сповнені містикою, надприродними й таємничими темами. Така атмосфера бездоганно підходить для створення серіалів. Пропонуємо переглянути добірку серіалів, які нагадують книжки Стівена Кінга.
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"Станція одинадцять"
Жанр: постапокаліптична драма, фантастика
Режисер: Хіро Мурай
Країна: США
Це моторошна історія про те, як через 12 років після пандемії грипу, світ зазнає краху. Шекспірівська театральна група, яка подорожує поблизу Великих озер, стикається з лідером культу. Його минуле таємничим чином пов'язане з однією з учасниць.
У серіалі підіймається тема мистецтва і того, як воно може стати надією та підтримкою для людей у важкі часи. Стівен Кінг часто виступав за підтримку митців.
"Станція одинадцять": дивіться трейлер онлайн
"Чорнобиль"
Жанр: історична драма
Режисер: Йоган Ренк
Країна: США, Велика Британія
Серіал розповідає про одну з найжахливіших техногенних катастроф в історії — аварію на Чорнобильській АЕС. Сюжет зосереджується на подіях, які передували вибуху, катастрофі та її наслідках. Головні герої — вчені, лікарі, працівники АЕС і політики, які намагаються зрозуміти, що спричинило вибух і як зупинити радіаційне забруднення.
Серіал такий самий моторошний, як і всі екранізації романів Стівена Кінга, але тут немає нічого надприродного. Це важлива історія про силу правди, яку оцінить кожен шанувальник Кінга.
"Чорнобиль": дивіться трейлер онлайн
"Мейр з Істтауна"
Жанр: кримінальна драма, детектив
Режисер: Крейґ Зобел
Країна: США
Цей серіал розповідає про життя Мейр Шиєн — детектива з маленького міста у штаті Пенсильванія, яка розслідує вбивство місцевої дівчини. Вона не тільки стикається з професійними викликами, але й із власними особистими проблемами: невдачі в родині, горе від втрати сина та складні стосунки з мешканцями міста, де вона виросла.
Це один з рідкісних серіалів, фінал якого виправдав очікування. Тут переконлива таємнича історія, яку точно оцінять фани "Долі Салему".
"Мейр з Істтауна": дивіться трейлер онлайн
Ці серіали точно сподобаються шанувальникам творчості Стівена Кінга. До того ж фанатам містики, таємничості, фантастики та драми.