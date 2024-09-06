Твори Стівена Кінга сповнені містикою, надприродними й таємничими темами. Така атмосфера бездоганно підходить для створення серіалів. Пропонуємо переглянути добірку серіалів, які нагадують книжки Стівена Кінга.

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"Станція одинадцять"

Жанр: постапокаліптична драма, фантастика

Режисер: Хіро Мурай

Країна: США

Це моторошна історія про те, як через 12 років після пандемії грипу, світ зазнає краху. Шекспірівська театральна група, яка подорожує поблизу Великих озер, стикається з лідером культу. Його минуле таємничим чином пов'язане з однією з учасниць.

У серіалі підіймається тема мистецтва і того, як воно може стати надією та підтримкою для людей у важкі часи. Стівен Кінг часто виступав за підтримку митців.

"Станція одинадцять": дивіться трейлер онлайн

"Чорнобиль"

Жанр: історична драма

Режисер: Йоган Ренк

Країна: США, Велика Британія

Серіал розповідає про одну з найжахливіших техногенних катастроф в історії — аварію на Чорнобильській АЕС. Сюжет зосереджується на подіях, які передували вибуху, катастрофі та її наслідках. Головні герої — вчені, лікарі, працівники АЕС і політики, які намагаються зрозуміти, що спричинило вибух і як зупинити радіаційне забруднення.

Серіал такий самий моторошний, як і всі екранізації романів Стівена Кінга, але тут немає нічого надприродного. Це важлива історія про силу правди, яку оцінить кожен шанувальник Кінга.

"Чорнобиль": дивіться трейлер онлайн

"Мейр з Істтауна"

Жанр: кримінальна драма, детектив

Режисер: Крейґ Зобел

Країна: США

Цей серіал розповідає про життя Мейр Шиєн — детектива з маленького міста у штаті Пенсильванія, яка розслідує вбивство місцевої дівчини. Вона не тільки стикається з професійними викликами, але й із власними особистими проблемами: невдачі в родині, горе від втрати сина та складні стосунки з мешканцями міста, де вона виросла.

Це один з рідкісних серіалів, фінал якого виправдав очікування. Тут переконлива таємнича історія, яку точно оцінять фани "Долі Салему".

"Мейр з Істтауна": дивіться трейлер онлайн

Ці серіали точно сподобаються шанувальникам творчості Стівена Кінга. До того ж фанатам містики, таємничості, фантастики та драми.