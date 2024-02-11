Новый фильм Netflix, который понравится всей семье
Источник:Netflix
Недавно на Netflix состоялась премьера нового мультфильма, который уже изрядно полюбили как дети, так и взрослые. Это добрая и поучительная история "Орион и Темряк", которая никого не оставит равнодушным.
Именно эта анимационная лента возглавила рейтинг тех, которые украинцы чаще всего просматривали на Netflix в период с 29 января по 4 февраля.
Тоже интересно Что посмотреть после работы: 5 новых фильмов для хорошего настроения
Мультфильм, какой посмотреть на Netflix
Речь идет о мультфильме французского и американского производства. Это история о маленьком мальчике Орионе, который боится почти всего, а его самый большой страх – темнота. В одну грозовую ночь в комнате Ориона появляется таинственная ночная сущность – Темряк. Он пришел, чтобы помочь Ориону преодолеть все страхи, в том числе и темноты. С этого момента начались не только их приключения, но и настоящая дружба.
"Орион и Темряк": смотрите онлайн трейлер фильмаЯкісні та видовищні фільми змушують глядача забути про все на світі та затамувати подих в очікуванні нових поворотів сюжету. Пережити справжні пригоди можна і з Favbet. Цей сервіс для ігор і ставки на спорт зробить ваш день видовищним і допоможе відчути незабутні емоції та враження від гри.
Что еще нового есть на Netflix
На прошлой неделе на стриминговой платформе состоялось сразу несколько разножанровых премьер.
- Турецкая драма "Пепел";
- британская мелодрама "Один день";
- испанская комедия "Альфа-самцы";
- корейский триллер "Убийственный парадокс".