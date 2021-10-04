"Карпатский горный международный кинофестиваль" проходит полностью на волонтерских началах. Все запланированные активности – бесплатные.
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Программа фестиваля
- 14:00 Пресс-конференция;
- 18:00 открытие кинофестиваля;
- 18:30 Презентация "Ужанская долина и перспективы региона для кино" (Людмила Сюзева, руководитель проекта и горный проводник, экскурсовод Константин Балабанов);
- 20:00 Конкурсная программа: документальный полнометражный фильм открытия. "Май далеко – май добре" (As Far as Possible) (Украина, 2020). Обсуждение фильма с командой: режиссер Анна Ярошевич и герой фильма Мишель Якоби.
"Май далеко – май добре" 2021: смотрите трейлер
- 18:00 Лекция-воркшоп "Анимация в кино". Светлана Магда, режиссер анимационного кино, преподаватель и проповедник анимационного искусства, г. Харьков;
- 20:00 Конкурсная программа: документальный полнометражный фильм. "Переходы" (Passages). Режиссера Флоренс Пеллетье, Кэролайн Коте (Канада, 2020);
- 21:30 Конкурсная программа: документальный полнометражный фильм: Everest – The Hard Way. Режиссер Павел Барабаш (Словакия, 2020).
- 18:00 Лекция "Кто такая продюсер в кино". Валерия Сочивец, продюсер СУК (современное украинское кино), г. Киев;
- 20:00 Конкурсная программа: документальные, игровые, анимационные короткометражные фильмы и промо-ролики.
- 18:00 Мастер-класс "Особенности фотосъемки в горах". Алексей Марусик, фотограф активного отдыха и экстремального спорта, г. Львов;
- 20:00 Конкурсная программа: документальный полнометражный фильм: "Свобода под нагрузкой" (Freedom under Load). Режиссер Павол Барабас (Словакия, 2016);
- 21:00 Конкурсная программа: документальный полнометражный фильм: "Долина Иллиес" (La Vallée de l'Illiez). Режиссеры Жюльен Розернс и Янник Бахер (Швейцария, 2020).
"Свобода под нагрузкой" 2016: смотрите трейлер
- 15:00 Лекция "Актуальные угрозы для экологии и туризма в регионе". Олег Лукша, сопредседатель коалиционного объединения общественных организаций "Форум экологического спасения Закарпатья";
- 16:00 Лекция "Вдохновляться пралесом: сохранение старейших Карпатских лесов". Анна Кузе, специалист по связям с общественностью Франкфуртского зоологического общества, г. Львов;
- 18:00 "Заноза, достижения и эксперименты" – подборка короткометражных фильмов киношколы;
- 19:00 Конкурсная программа: документальный короткометражный фильм "Безголосье". Режиссера Анны Малаховой и Анны Дорожко, г. Львов. Публичная дискуссия и обсуждение фильма;
- 20:00 Конкурсная программа: документальный полнометражный фильм "Волки на границе" (Wolves at the Borders). Режиссер Мартин Пав (Чехия, 2020). Общение с режиссером фильма и Q&A;
- 21:00 Вечеринка "КИНОДВИЖ".
"Волки на границах" 2020: смотрите трейлер
- 11:00 "Черный рынок" – барахолка подержанных туристических вещей и не только;
- 12:00 Панельная дискуссия "Закарпатье. Будет ли кино?";
- 14:00 Лекция "Как создать успешный документальный фильм". Режиссер Мартин Пав, Чехия;
- 16:00 внеконкурсная программа: документальный фильм "Цимбалист Петр", режиссер Елизавета Смит (Украина, 2017);
- 17:30 Внеконкурсная программа: "Обсерватория" (Obserwatorium). Режиссер Веслав Романовский (Украина, Польша, 2018);
- 19: 00 Концерт классической музыки;
- 19: 30 Закрытие кинофестиваля и объявление победителей;
- 20:00 Фильм закрытия "Пик страха", режиссер Станислав Капралов (Украина, США, Испания, 2020).
"Пик страха" 2020: смотрите трейлер