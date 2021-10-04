"Карпатський гірський міжнародний кінофестиваль" відбувається повністю на волонтерських засадах. Всі заплановані активності – безплатні.
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Програма фестивалю
- 14:00 Пресконференція;
- 18:00 Відкриття кінофестивалю;
- 18:30 Презентація "Ужанська долина та перспективи регіону для кіно" (Людмила Сюзева, керівниця проєкту та гірський провідник, екскурсовод Костянтин Балабанов);
- 20:00 Конкурсна програма: документальний повнометражний фільм відкриття. "Май далеко — май добре" (As Far as Possible) (Україна, 2020). Обговорення фільму з командою: режисерка Ганна Ярошевич та герой фільму Мішель Якобі.
"Май далеко – май добре" 2021: дивіться трейлер
- 18:00 Лекція-воркшоп "Анімація в кіно". Світлана Магда, режисерка анімаційного кіно, викладачка та проповідниця анімаційного мистецтва, м. Харків;
- 20:00 Конкурсна програма: документальний повнометражний фільм. "Переходи" (Passages). Режисерки Флоренс Пеллетьє, Керолайн Коте (Канада, 2020);
- 21:30 Конкурсна програма: документальний повнометражний фільм: Everest – The Hard Way. Режисер Павол Барабаш (Словаччина, 2020).
- 18:00 Лекція "Хто така продюсерка у кіно". Валерія Сочивець, продюсерка СУК (Сучасне Українське Кіно), м. Київ;
- 20:00 Конкурсна програма: документальні, ігрові, анімаційні короткометражні фільми та промо-ролики.
- 18:00 Майстер-клас "Особливості фотозйомки в горах". Олексій Марусик, фотограф активного відпочинку та екстремального спорту, м. Львів;
- 20:00 Конкурсна програма: документальний повнометражний фільм: "Свобода під навантаженням" (Freedom under Load). Режисер Павол Барабас (Словаччина, 2016);
- 21:00 Конкурсна програма: документальний повнометражний фільм: "Долина Іллієс" (La Vallée de l'Illiez). Режисери Жульєн Розернс та Яннік Бахер (Швейцарія, 2020).
"Свобода під навантаженням" 2016: дивіться трейлер
- 15:00 Лекція "Актуальні загрози для екології та туризму в регіоні". Олег Лукша, співголова коаліційного об’єднання громадських організацій "Форум екологічного порятунку Закарпаття";
- 16:00 Лекція "Надихатися пралісом: збереження найстаріших Карпатських лісів". Ганна Кузьо, спеціалістка зі зв’язків з громадськістю Франкфуртського зоологічного товариства, м. Львів;
- 18:00 "Скалка, здобутки й експерименти" – підбірка короткометражних фільмів кіношколи;
- 19:00 Конкурсна програма: документальний короткометражний фільм "Безголосся". Режисерки Анна Малахова та Анна Дорожко, м. Львів. Публічна дискусія та обговорення фільму;
- 20:00 Конкурсна програма: документальний повнометражний фільм: "Вовки на кордонах" (Wolves at the Borders). Режисер Мартін Пав (Чехія, 2020). Спілкування з режисером фільму та Q&A;
- 21:00 Вечірка "КІНОДВІЖ".
"Вовки на кордонах" 2020: дивіться трейлер
- 11:00 "Чорний ринок" – барахолка потриманих туристичних речей і не тільки;
- 12:00 Панельна дискусія "Закарпаття. Чи буде кіно?";
- 14:00 Лекція "Як створити успішний документальний фільм". Режисер Мартін Пав, Чехія;
- 16:00 Позаконкурсна програма: документальний фільм "Цимбаліст Петро", режисерка Єлизавета Сміт (Україна, 2017);
- 17:30 Позаконкурсна програма: "Обсерваторія" (Obserwatorium). Режисер Вєслав Романовський (Україна, Польща, 2018);
- 19:00 Концерт класичної музики;
- 19:30 Закриття кінофестивалю та оголошення переможців;
- 20:00 Фільм закриття "Пік страху", режисер Станіслав Капралов (Україна, США, Іспанія, 2020).
"Пік страху" 2020: дивіться трейлер