Підлітки, які зіграли головні ролі у фільмі, два місяці навчалися в унікальній лабораторії.

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Про що фільм Катерини Горностай

"Стоп-Земля" – це автобіографічна драма про 16-річну Машу, яка навчається у звичайній київській школі. Дівчина почувається дещо відсторонено від однолітків, але аж ніяк не є самотньою завдяки своїм близьким друзям Яні та Сєні. Кожен них по-своєму переживає шкільну буденність. Фільм Катерини Горностай зображає підліткову закоханість та дружбу, показує моменти дорослішання, прийняття себе та зони комфорту.

"Стоп-Земля" 2021 рік: дивіться трейлер

Унікальна акторська лабораторія

Катерина Горностай розповіла, що вони шукали молодих акторів серед київської молоді. Власне, людей, без професійного акторського досвіду і, що цікаво, які не говорять розмовною українською. Учасники мали навчитися імпровізувати українською і стати цілісним акторським колективом.

Ми створювали таку модель вперше

"Навчити бути актором чи акторкою ми не прагнули, бо це завдання не одного року навчання. Ми хотіли заразити хлопців та дівчат нашими кіношними смаками і разом з ними розробити стиль існування в кадрі, який би підходив нашому задуму – фактично ми з ними створили маленький документальний театр, а їх перетворили на ідеальну трупу. Найбільшим викликом для нас було те, що ми створювали таку модель вперше, – поділилася режисерка фільму Катерина Горностай.

Цікаво. Організувати лабораторію допоміг грант УКФ, завдяки цьому навчання було безкоштовним. Серед тренерів – Вероніка Костевич, яка викладала ритм і танець, Анна Охрімчук, яка провела цикл занять з голосу, Саша Індік, яка проводила тренінги з акторської майстерності. А також сама Катерина Горностай і режисер монтажу Нікон Романченко, які розбирали з майбутніми акторами поняття режисури та ставили з ними етюди.

"У лабораторії не йшлося про інформацію, швидше, про набування досвіду спільного творення, звільнення від пересторог, що хтось спостерігає за тобою, і задньої думки про те, як ти виглядаєш. Давали багато корисного, що знадобиться не лише на акторському шляху, а й просто в житті. Як, наприклад, вміння сприймати власне життя, як твір мистецтва з певною драматургією — це зменшує напруження й допомагає справлятись з труднощами" – повідомляє Катерина.

Найбільшим нашим завданням було навчитись імпровізувати. Думаю, якби не лабораторія, фільм не вийшов би взагалі,

– ділиться режисерка.

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Лабораторією не обмежуються – Катерина хоче створити кіношколу

На основі набутого досвіду Катерина хоче створити кіношколу, в якій би навчалися не тільки підлітки. "Спершу в ній не було б розподілення за спеціальностями. І вже після першої курсової роботи (документального фільму) кожен студент міг би обрати спеціалізацію. Хтось лишився б у режисурі для дипломної роботи, хтось би пішов на акторське, хтось відчув себе сценаристом і залишився там, – розповіла Горностай. – Насправді в навчанні поділ дуже умовний. І важливіше дещо інше – погляд на світ, який за допомогою режисури, акторства чи драматургії ти транслюватимеш в своєму творі. Саме формування цього погляду і є основною задачею подібної школи".

Фестивалі та нагороди

До слова, стрічка вже отримала престижні нагороди:

"Кришталевого ведмедя" від Юнацького журі програми Berlinale Generation 14plus на Берлінському міжнародному кінофестивалі,

головний приз німецького Fünf Seen Filmfestival, а також Ґран-прі;

"Золотого Дюка";

перемогу в номінації "Найкраща акторська робота" на ОМКФ-2021;

Крім цього, "Стоп-Земля" став лідером за кількістю номінацій на національну премію кінокритиків "Кіноколо" — переможці будуть оголошені 21 жовтня.

Усі охочі зможуть побачити фільм з 4 листопада – він вийде в обмежений кінопрокат.