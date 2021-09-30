Подростки, которые сыграли главные роли в фильме, два месяца учились в уникальной лаборатории.

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О чем фильм Екатерины Горностай

"Стоп-Земля" – это автобиографическая драма о 16-летней Маше, которая учится в обычной киевской школе. Девушка ощущает себя немного отстраненно от сверстников, но отнюдь не одинока благодаря своим близким друзьям Яне и Сене. Каждый них по-своему переживает школьную обыденность. Фильм Екатерины Горностай изображает подростковую влюбленность и дружбу, показывает моменты взросления, принятия себя и зоны комфорта.

"Стоп-Земля" 2021 год: смотрите трейлер

Уникальная актерская лаборатория

Екатерина Горностай рассказала, что они искали молодых актеров среди киевской молодежи. Собственно, людей, без профессионального актерского опыта и, что интересно, не говорящих на разговорном украинском. Участники должны были научиться импровизировать на украинском и стать целостным актерским коллективом.

Мы создавали такую модель впервые

"Научить быть актером или актрисой мы не стремились, потому что это задача не одного года обучения. Мы хотели заразить ребят нашими киношными вкусами и вместе с ними разработать стиль существования в кадре, который бы подходил нашему замыслу – фактически мы с ними создали маленький документальный театр, а их превратили в идеальную труппу. Самым большим вызовом для нас было то, что мы создавали такую модель впервые", – поделилась режиссер фильма Екатерина Горностай.

Интересно. Организовать лабораторию помог грант УКФ, благодаря этому обучение было бесплатным. Среди тренеров – Вероника Костевич, которая преподавала ритм и танец, Анна Охримчук, которая провела цикл занятий по голосу, Саша Индик, которая проводила тренинги по актерскому мастерству. А также сама Екатерина Горностай и режиссер монтажа Никон Романченко, которые разбирали с будущими актерами понятия режиссуры и ставили с ними этюды.

"В лаборатории речь не шла об информации, скорее, о приобретении опыта совместного творения, освобождении от опасений, что кто-то наблюдает за тобой, и задней мысли о том, как ты выглядишь. Давали много полезного, что понадобится не только на актерском пути, но и просто в жизни. Как, например, умение воспринимать собственную жизнь, как произведение искусства с определенной драматургией – это уменьшает напряжение и помогает справляться с трудностями", – сообщает Екатерина.

Самой большой нашей задачей было научиться импровизировать. Думаю, если бы не лаборатория, фильм не получился бы вообще,

– делится режиссер.

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Лабораторией не ограничиваются – Екатерина хочет создать киношколу

На основе приобретенного опыта Екатерина хочет создать киношколу, в которой бы учились не только подростки. "Сначала в ней не было бы распределения по специальностям. И уже после первой курсовой работы (документального фильма) каждый студент мог бы выбрать специализацию. Кто-то остался бы в режиссуре для дипломной работы, кто-то бы пошел на актерское, кто-то почувствовал себя сценаристом и остался там, – рассказала Горностай. – На самом деле в учебе разделение очень условное. И важнее кое-что другое – взгляд на мир, который с помощью режиссуры, актерства или драматургии ты будешь транслировать в своем произведении. Именно формирование этого взгляда и является основной задачей подобной школы".

Фестивали и награды

К слову, лента уже получила престижные награды:

"Хрустального медведя" от Юношеского жюри программы Berlinale Generation 14plus на Берлинском международном кинофестивале,

главный приз немецкого Fünf Seen Filmfestival, а также Гран-при;

"Золотого Дюка";

победу в номинации "Лучшая актерская работа" на ОМКФ-2021.

Кроме этого, "Стоп-Земля" стал лидером по числу номинаций на национальную премию кинокритиков "Киноколо" — победители будут объявлены 21 октября.

Все желающие смогут увидеть фильм с 4 ноября – он выйдет в ограниченный кинопрокат.