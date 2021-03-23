Голливудский актер Киану Ривз готовится к особым съекам. Знаменитый красавец снимется в новом проекте Netflix, который является экранизацией его комикса.

Киану Ривз выступил соавтором комикса BRZRKR. Издание о супергероях появилось на прилавках в марте 2021 года и вышло в коллаборации с Мэттом Кинд из журнала The New York Times и художником Роном Гарни. Сюжет комикса настолько понравился кинопроизводителям и читателям, что его решили экранизировать.

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Сюжет комикса Киану Ривза

По сюжету, сын бога войны Би живет на Земле уже 80 000 лет. Главный герой – наполовину человек и бог, а потому имеет дар бессмертия, жажду насилия и одновременно сочувствие. Би пытается остановиться и найти ответ, как оборвать свою жизнь. Для этого он устраивается на работу в правительство США и выезжает на миссии, слишком жестокие или опасны для других агентов. В обмен на это Би получит правду о своем бесконечное существование.

Главную роль в новом проекте Netflix сыграет сам Киану Ривз. Кроме этого, актер спродюсирует этот фильм. Дата выхода ленты и ее название пока не рассекречивают.



Киану Ривз сыграет супергероя / Фото Fortress Of Solitude

На одном фильме стримингова компания решила не останавливаться. Комикс хотят расширить до киновселенной в стиле Marvel. Уже анонсировано выпуск аниме-сериала, который озвучит Киану Ривз.

Киану Ривз в супергеройских фильмах

После выхода на экраны боевиков "Джон Уик" Киану Ривза начали активно приглашать в супергеройские фильмы. В феврале 2021 года в СМИ узнали, что актер получил приглашение сыграть злодея Сергея Кравинова . Однако все осталось пока на стадии обсуждения.

Мы ведем с ним переговоры почти всегда, когда разрабатываем новый фильм. Мы общаемся с Киану Ривзом... Я не знаю, присоединится ли он когда-нибудь к Marvel, но мы очень хотим найти правильный способ сделать это,

– прокомментировал президент Marvel Studios Кевин Фейга.