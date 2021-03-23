Голлівудський актор Кіану Рівз готується до особливих зйомок. Знаменитий красень зніметься у новому проєкті Netflix, який є екранізацією його коміксу.

Кіану Рівз виступив співавтором коміксу BRZRKR. Видання про супергероїв з'явилось на прилавках у березні 2021 року та вийшло у колаборації з Меттом Кіндом із журналу The New York Times і художником Роном Гарні. Сюжет коміксу настільки сподобався кіновиробникам та читачам, що його вирішили екранізувати.

Цікаво Чи повернеться Кріс Еванс до ролі Капітана Америки: коментар Marvel

Сюжет коміксу Кіану Рівза

За сюжетом, син бога війни Бі живе на Землі вже 80 тисяч років. Головний герой – наполовину людина і бог, а тому має дар безсмертя, жагу до насилля і водночас співчуття. Бі намагається зупинитись і знайти відповідь, як обірвати своє життя. Для цього він влаштовується на роботу в уряд США та виїжджає на місії, занадто жорстокі чи небезпечні для інших агентів. В обмін на це Бі отримає правду про своє нескінченне існування.

Головну роль у новому проєкті Netflix зіграє сам Кіану Рівз. Окрім цього, актор спродюсує цей фільм. Дата виходу стрічки та її назву поки не розсекречують.



Кіану Рівз зіграє супергероя / Фото Fortress Of Solitude

На одному фільмі стрімінгова компанія вирішила не зупинятись. Комікс хочуть розширити до кіновсесвіту у стилі Marvel. Вже анонсовано випуск аніме-серіалу, який озвучить Кіану Рівз.

Кіану Рівз у супергеройських фільмах

Після виходу на екрани бойовиків "Джон Вік" Кіану Рівза почали активно запрошувати до супергеройських стрічок. У лютому 2021 року у ЗМІ дізнались, що актор отримав запрошення зіграти лиходія Сергія Кравінова. Однак все залишилось поки на стадії обговорення.

Ми ведемо з ним перемовини майже завжди, коли розробляємо новий фільм. Ми спілкуємось з Кіану Рівзом... Я не знаю, чи він коли-небудь приєднається до Marvel, але ми дуже хочемо знайти правильний спосіб зробити це,

– прокоментував президент Marvel Studios Кевін Фейге.

Відомо, що лиходій Крейвен з'явиться у спін-оффі до серії фільмів "Людина-павук". Та чи приєднається Кіану Рівз до кіновсесвіту Marvel, поки невідомо.