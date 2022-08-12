Руслана Писанка скончалась в Германии после тяжелой борьбы с раком. Звезду кремировали в Европе и 2 августа состоялось прощание в городе Кайзерслаутерн.

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Игорь Исаков уже в Киеве

На своей странице муж украинской актрисы театра и кино известил о прибытии в Киев. Когда пройдут похороны Русланы Писанки, Игорь сообщит впоследствии. Он также отметил о сборе "на лечение девочке или мальчику, что "болеет чем-то, что подобно тому, что было в Руси". "Если мы спасем хоть одну жизнь, то все это имеет смысл. Уверен, Русичке это понравится", – писал мужчина Писанки в фейсбуке. Так, на 12 августа он собрал уже около 150 тысяч гривен.

Здравствуйте. Такое положение дел у нас сегодня... Извещаю, что мы уже дома, в Киеве, так что даст Бог, скоро начну поиск... Но чуть позже, потому что есть дела немного более важные для меня сейчас... Держимся, мы победим,

– сообщил муж Русланы.

К тому же Игорь Исаков показал котика, который ждал их дома. "Кот, который ждал. Он невероятный. Наш Хатико", – подписал он фото.



Игорь Исаков в Киеве / Фото с фейсбука

Кинокарьера Русланы Писанки

За свою жизнь Писанка сыграла во многих фильмах и участвовала в шоу. Она родилась в семье кинооператора Игоря Пысанко. Училась в Киевском Государственном институте театрального искусства имени Карпенко-Карого. Свою кинокарьеру начала в 1991 году, когда сыграла эпизодическую роль в ленте " Круиз, или Разводное путешествие ".

Другие проекты Писанки:

"Трамвай удачи";

"Несколько любовных историй";

" Москаль-чародей ";

Москаль-чародей "Огнем и мечом";

"Черный совет";

"Никита Кожемяка";

"Крепостная" и другие.

Последний ее проектом была главная роль в фильме Наталки Ворожбит "Демоны" . Об участии Писанки в мистической драме никто не знал, ведь творческая команда держала это в секрете. "Мы представляли как снимем фильм и обнародуем первые ролики с ней, как все будут приятно поражены Новой Русей", – вспомнила Ворожбит.