Руслана Писанка померла в Німеччині після важкої боротьби з раком. Зірку кремували у Європі й 2 серпня відбулося прощання у місті Кайзерслаутерн.

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Ігор Ісаков вже у Києві

На своїй сторінці чоловік української актриси театру та кіно сповістив про прибуття до Києва. Коли відбудеться похорон Руслани Писанки, Ігор повідомить згодом. Він також зазначив про збір "на лікування дівчинці або хлопчику, що "хворіє на щось, що подібне до того, що було в Русі". "Якщо ми врятуємо хоч одне життя, то все це має сенс. Впевнений, Русічці це сподобається", – писав чоловік Писанки у фейсбуці. Так, станом на 12 серпня він зібрав уже близько 150 тисяч гривень.

Доброго дня. Такий стан справ у нас сьогодні... Сповіщаю, що ми вже вдома, в Києві, тож дасть Бог, скоро почну пошук... Але трохи пізніше, бо є справи трохи важливіші для мене зараз... Тримаймося, ми переможемо,

– повідомив чоловік Руслани.

До того ж Ігор Ісаков показав котика, який чекав на них вдома. "Кіт, який чекав. Він неймовірний. Наш Хатіко", – підписав він фото.



Ігор Ісаков в Києві / Фото з фейсбуку

Кінокар’єра Руслани Писанки

За своє життя Писанка зіграла у багатьох фільмах та брала участь у шоу. Вона народилася у сім’ї кінооператора Ігоря Писанки. Навчалася у Київському Державному інституті театрального мистецтва імені Карпенка-Карого. Свою кінокар’єру розпочала у 1991 році, коли зіграла епізодичну роль у стрічці "Круїз, або подорож розлучення".

Інші проєкти Писанки:

"Трамвай удачі";

"Декілька любовних історій";

"Москаль-чарівник";

"Вогнем і мечем";

"Чорна рада";

"Микита Кожум'яка";

"Кріпосна" та інші.

Останній її проєктом була головна роль у фільмі Наталки Ворожбит "Демони". Про участь Писанки у містичній драмі ніхто не знав, адже творча команда тримала це в секреті. "Ми уявляли як дознімемо фільм і оприлюднимо перші ролики з нею, як всі будуть приємно вражені Новою Русею", – згадала Ворожбит.

Нагадаємо, останні дні свого життя Руслана Писанка провела в Німеччині. Саме там лікарі їй діагностували рак. Зірка нікому не розповідала про свою хворобу. Важко переживши смерть мами й після тяжкої боротьби з раком, жінка відійшла у вічність на 57 році життя. Нещодавно Ігор Ісаков попросив поставити за неї свічку у церкві.