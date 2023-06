Американская писательница Кендес Бушнелл, автор колонки в газете New York Observer, а позже и книги Sex and the City, не смогла пройти мимо этой новости. Она радуется возвращению актрисы и говорит, что даже за эпизодическую роль хорошо заплатили.

Кендес Бушнелл прокомментировала возвращение Саманты Джонс в сериал "И просто так"

"Да здравствует королева", – недавно написала в своем инстаграме автор Кендес Бушнелл. Ее поддержали поклонники и отметили, что Саманта – это лучшее, что было в сериале "Секс в большом городе". Вот что они пишут:

"Она была лучшим персонажем. Саманта всегда сдержала свое слово. Она была настоящей и неприхотливой, а еще щедрой и никого не осуждала. Она была другом";

"Она должна вернуться в шоу!";

"Новое шоу в первом сезоне очень многое потеряло без нее";

"Лучше всего в шоу "Секс в большом городе" была Саманта";

"Мы не можем жить без Саманты";

"Еще раз просматриваю сериал. Она прекрасна и смешна!".

В середине 1990-х Бушнелл написала колонку для New York Observer под названием "Секс в большом городе". Там она исследовала жизнь Манхэттена из-за сексуальных отношений ее и друзей. По мере создания колонки она начала писать о себе под псевдонимом "Кэрри Брэдшоу".

Позже в том же десятилетии Даррен Стар создал сериал для HBO "Секс в большом городе" на основе колонки Бушнелл. Он длился шесть сезонов, с 1998 по 2004 год, а затем запустил два фильма и спинофоф сериал "И просто так", премьера второго сезона которого состоится на Max 22 июня.

У Бушнелл есть 64 года, примерно на 30 лет больше, чем тогда, когда начинала колонку, впрочем, темпа она не сбавляет. Сейчас она пытается начать телевизионный сериал и даже интригует идеей актерской роли, если такая возможность будет.

Недавно, к 25-летию сериала "Секс в большом городе" Бушнелл пообщался с Variety и поделилась своим мнением о возвращении Ким Кэтролл во франшизу.

Я уверена, что ей хорошо заплатили. Ким – взрослая женщина и она все делает на своих условиях. Я люблю Ким и все любят Ким. Ее возвращение хотели фанаты,

– сказала Бушнелл.

Как сообщают западные журналисты, Ким Кетролл, прежде чем согласиться на роль, поставила несколько условий, очевидно, одним из них был гонорар. Более того, она хотела сняться так, чтобы не пересекаться с Сарой Джессикой Паркер, Синтией Никсон и Кристин Дэвис.

Как известно, в сериале "И просто так" Саманта будет сидеть в машине и разговаривать по телефону с Керри Брэдшоу.

Ким Кетролл и Сара Джессика Паркер / HBO