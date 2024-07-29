Вагоны увидели сотни тысяч лиц и услышали столько же невероятных историй. И некоторые из них – легли в основу фильма.

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С 1 января в кино выйдет трогательная комедия "Поезд в 31 декабря"

Продюсировать ленту будет звездная команда создателей – Юрий Горбунов, продюсер кинотрилогии "Сумасшедшая свадьба" и сериала "Сумасшедшие соседи" и Зоя Сошенко, основательница и руководитель продакшн-компании Play Production, продюсер документального фильма "Мы, наши любимцы и война".

Во-первых, это новогодняя история, а на Новый год мы всегда ждем чудес – и здесь они будут. Во-вторых, этот проект является частью важнейшего процесса, который должен проходить наше общество – возвращение ментального здоровья. Я уверен, что это та важная таблетка, которая сейчас необходима каждому из нас. Поэтому приглашаю и обещаю, что вы будете приятно удивлены,

– делится Юрий Горбунов

По сюжету фильма герои отправляются в столицу 31 декабря. До встречи на перроне, они были незнакомцами. Но путешествие Украинской железной дорогой все меняет. Потому что что, как не поезд, может объединить совершенно незнакомых людей за несколько часов? К тому же в новогоднюю ночь, когда случаются чудеса.

Поезд предстает в нашем фильме полноценным героем. В дороге мы часто знакомимся с совершенно разными людьми, которые за короткий путь могут стать ближе друга. Я уверена, что у каждого есть хотя бы одна история, которая могла бы быть сюжетной линией нашего сценария. Украинцы – невероятные, потому что мы очень разные, но нас точно может объединить общая цель,

– рассказала Зоя Сошенко, соавтор идеи и продюсер ленты "Поезд в 31 декабря".

Супервизором ленты выступит Ирина Костюк – продюсер кинофраншизы "Сумасшедшая свадьба", анимационного фильма "Мавка. Лесная песня" и фильма-мести "Конотопская ведьма". Сценарист проекта – Николай Куцик, также среди авторов сценария – Ярослав Стень, Богдан Гациляк и Кирилл Тимченко. Режиссером ленты станет Олег Борщевский ("DZIDZIO. Контрабас", сериал "Сумасшедшие соседи"), а оператором-постановщиком – Тимофей Аврамчук ("Лучшие Выходные", "Коза Ностра. Мама едет", "Сумасшедшая свадьба 1-2").

К чему приведет эта приключенческая эпопея – увидим в кино с 1 января!