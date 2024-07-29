Вагони побачили сотні тисяч облич й почули стільки ж неймовірних історій. І деякі з них – лягли в основу фільму.

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З 1 січня у кіно вийде зворушлива комедія "Потяг у 31 грудня"

Продюсуватиме стрічку зіркова команда творців – Юрій Горбунов, продюсер кінотрилогії "Скажене весілля" і серіалу "Скажені сусіди" та Зоя Сошенко, засновниця й керівниця продакшн-компанії Play Production, продюсерка документального фільму "Ми, наші улюбленці та війна".

По-перше, це новорічна історія, а на Новий рік ми завжди чекаємо див – і тут вони будуть. По-друге, цей проєкт є частиною найважливішого процесу, який повинен проходити наше суспільство – повернення ментального здоров'я. Я впевнений, що це є та важлива пігулка, яка зараз необхідна кожному з нас. Тому запрошую й обіцяю, що ви будете приємно здивовані,

– ділиться Юрій Горбунов

За сюжетом фільму герої вирушають у столицю 31 грудня. До зустрічі на пероні, вони були незнайомцями. Та подорож Укрзалізницею все змінює. Бо що, як не потяг, може об'єднати зовсім незнайомих людей за кілька годин? До того ж у новорічну ніч, коли трапляються дива.

Укрзалізниця сьогодні – частина буденності більшості з нас. Саме тому потяг постає в нашому фільмі повноцінним героєм. В дорозі ми часто знайомимося з абсолютно різними людьми, які за короткий шлях можуть стати ближчими за друга. Я впевнена, що у кожного є хоча б одна історія, яка могла б бути сюжетною лінією нашого сценарію. Українці – неймовірні, бо ми дуже різні, але нас точно може об'єднати спільна мета,

– розповіла Зоя Сошенко, співавторка ідеї та продюсерка стрічки "Потяг у 31 грудня".

Супервізоркою стрічки виступить Ірина Костюк – продюсерка кінофраншизи "Скажене весілля", анімаційного фільму "Мавка. Лісова пісня" та фільму-помсти "Конотопська відьма". Сценарист проєкту – Микола Куцик, також серед авторів сценарію – Ярослав Стень, Богдан Гациляк та Кирило Тимченко. Режисером стрічки стане Олег Борщевський ("DZIDZIO. Контрабас", серіал "Скажені сусіди"), а оператором-постановником – Тимофій Аврамчук ("Найкращі Вихідні", "Коза Ностра. Мама їде", "Скажене весілля 1-2").

До чого призведе ця пригодницька епопея – побачимо у кіно з 1 січня!