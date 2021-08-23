Во второй части праздничной программы к 30-летию Независимости покажут по 2 фильма за вечер. Об этом сообщили Up Ua Studio.

Читайте также Фильмы 1990-х, которые хочется пересмотреть еще раз: обзор ко Дню Независимости

Покажут фильмы о исторических фигурах, лучшее фестивальное кино, которое победило на Sundance и в Венеции, уникальный архивный фильм.

Закроют Киновернисаж 25 августа фильмом "Земля голубая, будто апельсин" режиссера Ирины Целик, который выиграл приз за режиссуру на кинофестивале Sundance, представлял Украину на Берлинале и имеет множество наград.

"Земля голубая, будто апельсин" 2020 год: смотрите трейлер

Далее покажут одну из лучших картин года – "Плохие дороги" Натальи Ворожбит. Фильм снят по ее собственной одноименной пьесе. Картина получила приз Verona Film Club Award на Венецианском кинофестивале в прошлом году и сразу три награды на вручении премии от украинских кинокритиков "Киноколо". Заметьте, что фильм имеет возрастное ограничение 18+.

"Плохие дороги" 2020 год: смотрите трейлер

Оба фильма 25 августа режиссеры представят лично. Показ фильмов будет происходить в 20:00.

Читайте еще 5 украинских фильмов, за которые не стыдно: обзор ко Дню Независимости

За 7 недель показы украинских фильмов под открытым небом уже посетили более 15 тысяч зрителей. Фильмы представляли известные режиссеры и актеры. Дважды посещал показы актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев. О своих лентах рассказывали:

Олесь Санин;

Анатолий Матешко;

Владимир Тихий;

Виктор Придувалов;

режиссер и клипмейкер Катя Царик;

актриса Ирма Витовская, продюсер Владимир Филиппов и др.

Вторая часть праздничной программы Киновернисаж под открытым небом к 30-летию Независимости Украины

23 августа, День Государственного Флага Украины

"Антон и красная химера", реж. Заза Урушадзе, 2019 год;

"Дом "Слово", реж. Тарас Томенко, 2017 год.

24 августа, День Независимости

"Тайный дневник Симона Петлюры", реж. Олесь Янчук, 2018 год;

"Аве Мария", реж. Людмила Ефименко, 1999 год.

25 августа, закрытие "Киновернисажа под открытым небом"

"Земля голубая, будто апельсин", реж. Ирина Целик, 2020 год;

"Плохие дороги", реж. Наталья Ворожбит, 2020 год.

Напоминаем, что "Киновернисаж под открытым небом" работает с 25 июня до 25 августа 2021 года.