У другій частині святкової програми до 30-річчя Незалежності покажуть по 2 фільми за вечір. Про це повідомили Up Ua Studio.

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Покажуть фільми про історичних постатей, найкраще фестивальне кіно, що перемогло на Sundance та у Венеції, унікальний архівний фільм.

Закриють Кіновернісаж 25 серпня фільмом "Земля блакитна, ніби апельсин" режисерки Ірини Цілик, що виграв приз за режисуру на кінофестивалі Sundance, представляв Україну на Берлінале та має безліч нагород.

"Земля блакитна, ніби апельсин" 2020 рік: дивіться трейлер

Далі покажуть одну з найкращих картин року – "Погані дороги" Наталки Ворожбит. Фільм знятий за її власною однойменною п’єсою. Картина отримала приз Verona Film Club Award на Венеційському кінофестивалі минулого року та одразу три нагороди на врученні премії від українських кінокритиків "Кіноколо". Зауважте, що фільм має вікове обмеження 18+.

"Погані дороги" 2020 рік: дивіться трейлер

Обидва фільми 25 серпня представлять режисерки особисто. Показ фільмів відбуватиметься о 20:00 годині.

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За 7 тижнів покази українських фільмів просто неба вже відвідали понад 15 тисяч глядачів. Фільми представляли відомі режисери та актори. Двічі відвідував покази актор та режисер Ахтем Сеітаблаєв. Про свої стрічки розповідали:

Олесь Санін;

Анатолій Матешко;

Володимир Тихий;

Віктор Придувалов;

режисерка та кліпмейкерка Катя Царік;

актриса Ірма Вітовська, продюсер Володимир Філіппов тощо.

Друга частина святкової програми Кіновернісажу просто неба до 30-річчя Незалежності України

23 серпня, День Державного Прапора України

"Антон і червона химера", реж. Заза Урушадзе, 2019 рік;

"Будинок "Слово", реж. Тарас Томенко, 2017 рік.

24 серпня, День Незалежності

"Таємний щоденник Симона Петлюри", реж. Олесь Янчук, 2018 рік;

"Аве Марія", реж. Людмила Єфіменко, 1999 рік.

25 серпня, закриття "Кіновернісажу просто неба"

"Земля блакитна, ніби апельсин", реж. Ірина Цілик, 2020 рік;

"Погані дороги", реж. Наталка Ворожбит, 2020.

Нагадуємо, що "Кіновернісаж просто неба" працює з 25 червня до 25 серпня 2021 року.