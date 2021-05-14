Подробности сюжета второй части ленты пока держат в тайне. Лишь известно, что второй фильм будет снова сосредоточен на персонаже Дэниэла Крейга, а сам постановщик и студия Lionsgate намерены сделать франшизу. Продюсер Рем Бергман также подтвердил желание продолжить историю детектива Бенуа Блана.

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Актерский состав "Достать ножи 2"

Дэниел Крейг;

Кэтрин Ган;

Жанель Моне;

Дэйв Батиста;

Эдвард Нортон.

Режиссером и продюсером фильма остается Райан Джонсон, известный такими проэктам, как "Во все тяжкие" и "Петля времени". В 2020 году Райан Джонсон за этот фильм получил победу на Оскаре в категории "Лучший сценарий".