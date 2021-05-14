Подробности сюжета второй части ленты пока держат в тайне. Лишь известно, что второй фильм будет снова сосредоточен на персонаже Дэниэла Крейга, а сам постановщик и студия Lionsgate намерены сделать франшизу. Продюсер Рем Бергман также подтвердил желание продолжить историю детектива Бенуа Блана.
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Актерский состав "Достать ножи 2"
- Дэниел Крейг;
- Кэтрин Ган;
- Жанель Моне;
- Дэйв Батиста;
- Эдвард Нортон.
Режиссером и продюсером фильма остается Райан Джонсон, известный такими проэктам, как "Во все тяжкие" и "Петля времени". В 2020 году Райан Джонсон за этот фильм получил победу на Оскаре в категории "Лучший сценарий".
Что известно о первой части "Достать ножи"?
По сюжету фильма в спокойной жизни обычной среднестатистической семьи случается трагедия. Отец семейства Моррис Робинсон загадочно умирает. Однако жена покойного мужа и их сын до последнего не верят, что он ушел из жизни без чьей-либо помощи. Поэтому решают нанять частного детектива, который сможет узнать, что на самом деле произошло с их любимым мужем и отцом. А Бенуа Блан обещает выполнить поставленную перед ним задачу.
Фильм "Достать ножи" стал бешеным успехом для MRC Entertainment и Lionsgate, поскольку ему удалось собрать более 300 миллионов долларов. Бюджет ленты составлял всего 40 миллионов долларов.