Подробиці сюжету другої частини стрічки поки тримають у таємниці. Лише відомо, що другий фільм буде знову зосереджений на персонажі Деніела Крейга, а самі постановник і студія Lionsgate має намір зробити франшизу. Продюсер Рем Бергман також підтвердив бажання продовжити історію детектива Бенуа Блана.
Читайте Едвард Нортон та Девід Батіста у "Ножі наголо 2": все, що відомо про нову частину фільму
Акторський склад "Ножі наголо 2"
- Деніел Крейг;
- Кетрін Ган;
- Жанель Моне;
- Дейв Баутіста;
- Едвард Нортон.
Режисером і продюсером фільму залишається Раян Джонсон, який відомий такими проєктами, як "Пуститися берега" та "Петля часу". У 2020 році Раян Джонсон за цей фільм отримав перемогу на Оскарі у категорії "Найкращий сценарій".
Що відомо про першу частину "Ножі наголо"?
За сюжетом фільму у спокійному житті звичайної середньостатистичної сім'ї трапляється трагедія. Батько сімейства Морріс Робінсон загадково помирає. Однак дружина покійного чоловіка та їхній син до останнього не вірять, що він пішов з життя без чиєї-небудь допомоги. Тому вирішують найняти приватного детектива, який зможе дізнатися, що насправді сталося з їхнім улюбленим чоловіком та батьком. А Бенуа Блан обіцяє виконати поставлене перед ним завдання.
Фільм "Ножі наголо" став шаленим успіхом для MRC Entertainment і Lionsgate, оскільки йому вдалося зібрати понад 300 мільйонів доларів. Бюджет стрічки складав всього 40 мільйонів доларів.