"Соколиный Глаз" за первые 5 дней после премьеры посмотрели всего 1,5 миллиона домохозяйств. Впрочем, оба шоу по-прежнему уступают "Локи", который показал самую популярную премьеру на Disney Plus.
Интересно Разрушаем мифы в кино: 5 популярных стереотипов о казино, которые нам навязывает Голливуд
Сейчас стартовые результаты сериалов Disney выглядят следующим образом:
- "Соколиный Глаз": 1,5 миллиона домохозяйств.
- "Ванда/Вижн": 1,6 миллиона домохозяйств.
- "Книга Бобы Фетта": 1,7 миллиона домохозяйств.
- "Сокол и Зимний Солдат": 1,8 миллиона домохозяйств.
- "Локи": 2.5 миллиона домохозяйств.
Что известно о новом сериале во вселенной "Звездных войн"
"Книга Бобы Фетта" – это спин-офф сериала "Мандалорец", сюжет которого развивается во вселенной "Звездных войн". В сериале будет рассказываться об охотнике за головами Бобу Фетта, который будет осваиваться в криминальном мире Татуина.
Шоу состоит из семи эпизодов и будет выходить по средам вплоть до 9 февраля. Пока "Книга Бобы Фетта" позиционируется как мини-сериал, второй сезон шоу пока не анонсирован.
Что касается основного сериала, то вероятно, что премьера нового сезона "Мандалорца" запланирована на 2022 год, но точную дату Disney так и не назвала. Съемка последнего сезона стартовала не так давно – в середине октября.
Трейлер "Книга Бобы Фетта": смотрите видео онлайн