"Соколине Око" за перші 5 днів після прем'єри переглянули лише 1,5 мільйона домогосподарств. Втім, обидва шоу, як і раніше, поступаються "Локі", що показав найпопулярнішу прем'єру на Disney Plus.

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Наразі стартові результати серіалів Disney виглядають так:

"Соколине Око": 1,5 мільйона домогосподарств.

"Ванда/Віжн": 1,6 мільйона домогосподарств.

"Книга Боби Фетта": 1,7 мільйона домогосподарств.

"Сокіл та Зимовий Солдата": 1,8 мільйона домогосподарств.

"Локі": 2.5 мільйона домогосподарств.

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Що відомо про новий серіал у всесвіті "Зоряних воєн"

"Книга Боби Фетта" – це спіноф серіалу "Мандалорець" сюжет якого розвивається у всесвіті "Зоряних воєн". У серіалі розповідатиметься про мисливця за головами Боба Фетта, який буде освоюватися в кримінальному світі Татуїна.

Шоу складається із семи епізодів та виходитиме по середах аж до 9 лютого. Поки "Книга Боби Фетта" позиціонується як міні-серіал, другий сезон шоу наразі неанонсовано.

Що ж до основного серіалу, то ймовірно, що прем'єра нового сезону "Мандалорця" наразі запланована на 2022 рік, але точну дату Disney так і не назвала. Знімання останнього сезону стартувало не так давно – в середині жовтня.