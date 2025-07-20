Знакомые лица и совершенно новые герои: кто сыграет во 2 сезоне "Кофе с кардамоном"
- 2 сезон "Кофе с кардамоном" называется "Сила земли" и премьера запланирована на осень 2025 года.
- К актерскому составу вернутся Елена Лавренюк, Тарас Цимбалюк, а также присоединятся новые актеры, в частности Алексей Гнатковский, Александр Кобзарь и Ада Роговцева.
- Главная тема нового сезона будет борьба за землю, семью, честь и свободу, а история Анны будет сосредоточена на любви.
Украинская историческая драма "Кофе с кардамоном" покорила зрителей невероятным сюжетом, талантливой игрой актеров и захватывающей атмосферой. В этом году сериал вернется с новым сезоном, получившим название "Сила земли".
Осенью 2025 года состоится долгожданная премьера 2 сезона "Кофе с кардамоном". Кино 24 расскажет, кто из актеров появится в новых эпизодах.
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Какие актеры появятся в "Силе земли"?
К своим ролям вернутся одни из главных актеров – Елена Лавренюк, которая играет Анну Марецкую.
Актеры 2 сезона "Кофе с кардамоном" / Фото из инстаграма сериала
Также зрители снова увидят Тараса Цымбалюка в роли Андрея.
Актеры 2 сезона "Кофе с кардамоном" / Фото из инстаграма сериала
Алексей Гнатковский, который присоединился ко 2 сезону, будет играть кавалера Анны, Стефана Терлецкого.
Актеры 2 сезона "Кофе с кардамоном" / Фото из инстаграма сериала
Александр Кобзарь исполнит роль Павла Крушевского, еще одного кавалера героини.
Актеры 2 сезона "Кофе с кардамоном" / Фото из инстаграма сериала
К актерскому составу сериала также присоединится Ада Роговцева, которая воплотит роль герцогини.
Актеры 2 сезона "Кофе с кардамоном" / Фото из инстаграма сериала
Также среди новых актеров – Андрей Баландюк, Андрей Малинович, Владимир Ямненко, Мария Краснощек, Евгений Матвиенко, Татьяна Семененко, Андрей Жила, Наталья Цыганенко.
Актеры 2 сезона "Кофе с кардамоном" / Фото из инстаграма сериала
Что известно о сюжете 2 сезона "Кофе с кардамоном"?
Пока мало известно, что будет происходить в новых эпизодах. Главной темой будет борьба за свою землю, семью, честь и свободу. Но в то же время основной историей Анны будет оставаться любовь.
Анна предстанет не в роли наивной девушки, а женщины, которая понимает, что такое потеря, и какой дорогой есть родной дом.