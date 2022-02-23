Как сообщила пресс-служба фильма для 24 канала, 10 гривен с продажи каждого билета во всех кинотеатрах страны, где показывают ленту, пойдут на поддержку благотворительного фонда "Вернись живым" для помощи украинским ветеранам и военным, которые воюют на Донбассе против российского оккупанта.
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Напомним, что перед мировой премьерой "Носорога" на 78-м Венецианском кинофестивале команда фильма провела акцию в поддержку политзаключенных России и оккупированного Крыма.
В широкий украинский кинопрокат "Носорог" вышел 17 февраля 2022 года.
О чем лента "Носорог"
Криминальная драма Олега Сенцова рассказывает о бурных 90-х. Главный герой по прозвищу Носорог попадает в криминальный мир и начинает свой кровавый путь, который приведет его совсем не туда, куда он ожидал.
"Носорог" 2022: смотрите трейлер фильма
Лента Сенцова была признана лучшей на Стокгольмском международном кинофестивале, а права на онлайн-премьеру приобрел Netflix задолго до релиза самого фильма.
За первый уикенд фильм собрал 3 689 711 гривен.
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