Як повідомила пресслужба фільму для 24 каналу, 10 гривень з продажу кожного квитка у всіх кінотеатрах країни, де показують стрічку, підуть на підтримку благодійного фонду "Повернись живим", задля допомоги українським ветеранам та військовим, які воюють на Донбасі проти російського окупанта.
Цікаво 5 приголомшливих фільмів про покер, які можна переглянути на Netflix
Нагадаємо, що перед світовою прем'єрою "Носорога" на 78-му Венеційському кінофестивалі команда фільму провела акцію на підтримку політв’язнів Росії та окупованого Криму.
У широкий український кінопрокат "Носоріг" вийшов 17 лютого 2022 року.
Про що стрічка "Носоріг"
Кримінальна драма Олега Сенцова розповідає про бурхливі 90-ті. Головний герой на прізвисько Носоріг потрапляє до кримінального світу і починає свій кривавий шлях, який приведе його зовсім не туди, куди він очікував.
"Носоріг" 2022: дивіться трейлер фільму
Стрічка Сенцова була визнана найкращою на Стокгольмському міжнародному кінофестивалі, а права на онлайн-прем’єру придбав Netflix задовго до релізу самого фільму.
За перший вікенд фільм зібрав 3 689 711 гривень.
Не пропустіть "Ботоксний бункерний дід": Сенцов, Ворожбит й інші зірки кіно обурились нахабними заявами Путіна