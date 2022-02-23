Як повідомила пресслужба фільму для 24 каналу, 10 гривень з продажу кожного квитка у всіх кінотеатрах країни, де показують стрічку, підуть на підтримку благодійного фонду "Повернись живим", задля допомоги українським ветеранам та військовим, які воюють на Донбасі проти російського окупанта.

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Нагадаємо, що перед світовою прем'єрою "Носорога" на 78-му Венеційському кінофестивалі команда фільму провела акцію на підтримку політв’язнів Росії та окупованого Криму.

Важливо. Читайте у великому інтерв'ю з автором прем'єри фільму "Носоріг" – Олегом Сенцовим та продюсером Денисом Івановим у рамках проєкту " Інтерв'ю 24". А також відгук редакції Кіно 24 на свіжу українську кінопрем'єру про 90-ті.

У широкий український кінопрокат "Носоріг" вийшов 17 лютого 2022 року.

Про що стрічка "Носоріг"

Кримінальна драма Олега Сенцова розповідає про бурхливі 90-ті. Головний герой на прізвисько Носоріг потрапляє до кримінального світу і починає свій кривавий шлях, який приведе його зовсім не туди, куди він очікував.

"Носоріг" 2022: дивіться трейлер фільму

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Стрічка Сенцова була визнана найкращою на Стокгольмському міжнародному кінофестивалі, а права на онлайн-прем’єру придбав Netflix задовго до релізу самого фільму.

За перший вікенд фільм зібрав 3 689 711 гривень.

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Що відомо про благодійний фонд "Повернись живим" Це багатоцільова громадська організація, до якої входить благодійний фонд з допомоги армії, навчальний відділ для військових, ветеранський відділу, аналітичний центру та нішеве медіа. Всі кошти, які надходять на рахунки Благодійного Фонду використовуються виключно на потреби української армії.