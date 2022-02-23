Команда фильма Сенцова "Носорог" поддержит украинскую армию: куда пойдут деньги от проката

Команда криминальной драмы Олега Сенцова начнет благотворительную акцию в поддержку украинской армии с 24 февраля. Как именно запланировали осуществить финансовую помощь на военные нужды, – читайте на Кино 24.

Как сообщила пресс-служба фильма для 24 канала, 10 гривен с продажи каждого билета во всех кинотеатрах страны, где показывают ленту, пойдут на поддержку благотворительного фонда "Вернись живым" для помощи украинским ветеранам и военным, которые воюют на Донбассе против российского оккупанта.

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Напомним, что перед мировой премьерой "Носорога" на 78-м Венецианском кинофестивале команда фильма провела акцию в поддержку политзаключенных России и оккупированного Крыма.

В широкий украинский кинопрокат "Носорог" вышел 17 февраля 2022 года.

О чем лента "Носорог"

Криминальная драма Олега Сенцова рассказывает о бурных 90-х. Главный герой по прозвищу Носорог попадает в криминальный мир и начинает свой кровавый путь, который приведет его совсем не туда, куда он ожидал.

"Носорог" 2022: смотрите трейлер фильма

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Лента Сенцова была признана лучшей на Стокгольмском международном кинофестивале, а права на онлайн-премьеру приобрел Netflix задолго до релиза самого фильма.

За первый уикенд фильм собрал 3 689 711 гривен.

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Что известно о благотворительном фонде "Вернись живым" Это многоцелевая общественная организация, в которую входит благотворительный фонд помощи армии, учебный отдел для военных, ветеранский отдел, аналитический центр и нишевое медиа. Все средства, которые поступают на счета благотворительного фонда, используются исключительно на нужды украинской армии.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы находимся под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.

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