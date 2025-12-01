Корейские мастера, такие как Пон Джун Хо и Пак Чхан Ук, с невероятным изяществом и вниманием к деталям, поднимают вопросы классового неравенства, морального выбора и мести, заставляя зрителя одновременно сочувствовать героям, смеяться и испытывать шок. Поэтому корейские фильмы из новой подборки 24 Канала заняли видное место в истории мирового кинематографа.

Какие корейские фильмы стоит посмотреть всем?

"Паразиты" (2019)

Фильм мастера сатиры и социального гротеска, режиссера Пон Джун Хо рассказывает историю, которая на первый взгляд кажется простой, но быстро перерастает в неконтролируемый хаос.

Лента знакомит нас с двумя совершенно разными семьями Сеула: бедными, но хитрыми Кимами, живущих в грязном полуподвале, который еще и постоянно затапливается, и невыносимо богатыми Паками, дом которых является образцом хорошего вкуса и настоящим произведением архитектурного искусства. Благодаря ряду мошеннических манипуляций, выдавая себя за высококвалифицированных специалистов члены семьи Ким постепенно приобщаются к жизни Паков. И, кажется, их конечной целью является присвоить эту жизнь себе.

"Паразиты": смотрите онлайн трейлер фильма

Фильм, балансирующий между комедией и психологическим триллером, блестяще иллюстрирует невидимые границы, которые разделяют общество на "тех, кто пахнет, и тех, кто нет". "Паразиты" вошли в историю не только как образец режиссерского мастерства, но и благодаря своему беспрецедентному успеху в Каннах и на Оскаре. Лента Пон Джун Хо стала первым корейским фильмом, получившим "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля, а также первым неанглоязычным фильмом, который получил самую престижную награду американской киноакадемии – Оскар за "Лучший фильм" (и еще три Оскара – за "Лучший международный фильм", "Лучшую режиссуру" и "Лучший оригинальный сценарий").

Этот триумф окончательно закрепил за корейским кино статус глобального культурного явления, доказав, что языковые барьеры не могут остановить историю, которая резонирует с универсальными человеческими страхами и стремлениями.

"Олдбой" (2003)

Этот уже без преувеличения культовый фильм является центральной частью "Трилогии о мести" режиссера Пак Чхан Ука. Лента рассказывает об О Дэ Су – мужчине, которого без всякого объяснения похищают и держат запертым в комнате-камере в течение пятнадцати лет, где его единственной связью с миром является телевизор. Так же неожиданно его освобождают, давая всего пять дней, чтобы найти похитителя и разгадать мотив его поступка.

"Олдбой" шокирует и завораживает зрителя своей визуальной утонченностью, мощной драмой и, конечно, бескомпромиссной сценой боя с молотком, снятой одним дублем, вошедшей в золотой фонд мирового кинематографа.

"Олдбой": смотрите онлайн трейлер фильма

Картина сразу же стала международным хитом, получив Гран-при Каннского кинофестиваля в 2004 году, когда председателем жюри был сам Квентин Тарантино. Это был первый фильм, который представил миру режиссера Пак Чхан Ука как мастера неонуара и психологического триллера, способного сочетать философскую глубину с чрезвычайной динамикой сюжета.

"Служанка" (2016)

В этом фильме Пак Чхан Ук отошел от настоящего, обратившись к историческому фону 1930-х годов, когда Корея находилась под японской оккупацией. Фильм является изящным и многослойным эротическим психологическим триллером, основанным на романе Сары Уотерс "Бархатные пальчики".

Сюжет разворачивается вокруг мошенника, по прозвищу Граф, который планирует жениться на богатой японской наследнице леди Хидеко, чтобы присвоить ее состояние. Для реализации плана он нанимает воровку Сук Хи, которая должна стать горничной Хидеко и склонить ее к браку с Графом. Однако, первоначальный план рушится, когда между горничной и ее хозяйкой возникают неожиданные и глубокие чувства, ведущие к череде блестящих измен и непредсказуемых поворотов.

"Служанка": смотрите онлайн трейлер фильма

Лента завораживает своей роскошью и богатой, почти чрезмерной эстетизацией, где каждый кадр напоминает произведение искусства. Пак Чхан Ук рассказывает историю сквозь трехчастную структуру, которая позволяет увидеть события глазами разных персонажей, радикально меняя восприятие одних и тех же событий.

"Служанка" была признана критиками за мастерское сочетание откровенной чувственности, исторической драмы и остросюжетного триллера, закрепив за Пак Чхан Уком репутацию одного из самых стильных и провокационных визионеров современности.

"Никакого выбора" (2025)

Сюжет погружает зрителя в историю мужчины средних лет, по имени Ман Су, которого воплотил фронтмен из "Игры в кальмара" – известный корейский актер Ли Бён Хон.

Ман Су внезапно увольняют со стабильной работы в сфере производства бумаги, которой он отдал большую часть жизни. Отчаянно пытаясь сохранить собственный дом и обеспечить семью, мужчина разрабатывает настолько же уникальный, насколько и ужасный план. Его идея заключается в том, чтобы "создать" для себя вакантную должность, физически устранив не только ее текущего владельца, но и всех потенциальных конкурентов в своей узкой профессиональной области.

"Никакого выбора": смотрите онлайн трейлер фильма

Премьера этого фильма, над которым Пак Чхан Ук работал более 17 лет, получила девятиминутные овации на Венецианском кинофестивале, где состоялась ее мировая премьера. Критики от фильма в настоящем восторге, о чем свидетельствует его невероятный рейтинг – 100% "свежести" на Rotten Tomatoes.

К тому же "Никакого выбора" был выдвинут Южной Кореей на попадание в номинацию премии Оскар "Лучший международный полнометражный фильм", что закрепило за ним статус одного из важнейших кинособытий 2025 года. А в украинских кинотеатрах эта очень смешная и одновременно ужасающая лента стартует уже 11 декабря.

"Поезд в Пусан" (2016)

Лента режиссера Йон Сан Хо стала одним из самых успешных зомби-фильмов в истории кино – и заодно самой кассовой корейской лентой 2016 года. Фильм рассказывает о разведенном финансового менеджера Сок У, который вместе с маленькой дочерью Су Ан садится на скоростной поезд, направляющийся из Сеула в Пусан.

В это же время страну охватывает внезапная вспышка вируса, что превращает людей в чрезвычайно агрессивных зомби. С каждым километром путь становится все опаснее, ведь заражение молниеносно распространяется вагонами, превращая поезд в смертельную ловушку. И отец готов на все, чтобы его дочь выжила – и в конце концов доехала к матери в Пусан, который еще считается безопасным городом.

"Поезд в Пусан": смотрите онлайн трейлер фильма

"Поезд в Пусан" отличается невероятным темпом, клаустрофобической атмосферой и впечатляющей работой с массовыми сценами, где сотни зомби движутся жутко слаженно на бешеной скорости. Однако, как и большинство выдающихся образцов корейского кино, этот фильм имеет глубинный подтекст. Сок У, который в начале является равнодушным и сконцентрированным только на собственной карьере, вынужден пересмотреть свои приоритеты, борясь за выживание дочери и других пассажиров.

Фильм стал не только коммерческим хитом, но и доказал, что зомби-жанр может быть мощным инструментом для рассказа трогательных и глубоко человечных историй.

"Весна, лето, осень, зима... и снова весна" (2003)

На контрасте с жанровым экстримом предыдущих лент нашей подборки, фильм режиссера Ким Ки Дука является медитативной и глубоко философской притчей о цикле жизни, смерти и перерождения. Действие почти полностью происходит в уединенном храме, дрейфующем на маленьком озере посреди величественных гор.

Лента разделена на пять актов, названных временами года, которые символизируют различные этапы взросления и духовного пути юного ученика, живущего в храме под наставничеством старого монаха.

"Весна, лето, осень, зима... и снова весна": смотрите онлайн трейлер фильма

Ким Ки Дук, известен своим минималистичным, но визуально насыщенным стилем, использует природу не просто как декорацию, а как молчаливого свидетеля человеческих драм. Фильм завораживает своей безмолвностью и изяществом. Это кино о том, как бесконечный цикл природы перекликается с циклами человеческого опыта, где каждая ошибка дает шанс на очищение и новое начало.