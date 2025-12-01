Корейські майстри, такі як Пон Джун Хо та Пак Чхан Ук, з неймовірною витонченістю та увагою до деталей, піднімають питання класової нерівності, морального вибору та помсти, змушуючи глядача одночасно співчувати героям, сміятися і відчувати шок. Тому корейські фільми з нової добірки 24 Каналу посіли чільне місце в історії світового кінематографа.

Які корейські фільми варто подивитись усім?

"Паразити" (2019)

Фільм майстра сатири та соціального гротеску, режисера Пон Джун Хо розповідає історію, яка на перший погляд здається простою, але швидко переростає в неконтрольований хаос.

Стрічка знайомить нас із двома абсолютно різними родинами Сеула: бідними, але хитрими Кімами, що мешкають у брудному напівпідвалі, який ще й постійно затоплюється, та нестерпно багатими Паками, дім яких є зразком хорошого смаку і справжнім витвором архітектурного мистецтва. Завдяки низці шахрайських маніпуляцій, видаючи себе за висококваліфікованих фахівців члени родини Кім поступово долучаються до життя Паків. І, здається, їхньою кінцевою метою є привласнити це життя собі.

"Паразити": дивіться онлайн трейлер фільму

Фільм, що балансує між комедією та психологічним трилером, блискуче ілюструє невидимі кордони, які поділяють суспільство на "тих, хто пахне, і тих, хто ні". "Паразити" увійшли в історію не лише як зразок режисерської майстерності, а й завдяки своєму безпрецедентному успіху у Каннах і на Оскарі. Стрічка Пон Джун Хо стала першим корейським фільмом, що отримав "Золоту пальмову гілку" Каннського кінофестивалю, а також першим неангломовним фільмом, який здобув найпрестижнішу нагороду американської кіноакадемії – Оскар за "Найкращий фільм" (і ще три Оскари – за "Найкращий міжнародний фільм", "Найкращу режисуру" та "Найкращий оригінальний сценарій").

Цей тріумф остаточно закріпив за корейським кіно статус глобального культурного явища, довівши, що мовні бар'єри не можуть зупинити історію, яка резонує з універсальними людськими страхами та прагненнями.

Зверніть увагу також Нові українські фільми 2025, на які варто виділити час – за посиланням.

"Олдбой" (2003)

Цей вже без перебільшення культовий фільм є центральною частиною "Трилогії про помсту" режисера Пак Чхан Ука. Стрічка розповідає про О Де Су – чоловіка, якого без жодного пояснення викрадають і тримають замкненим у кімнаті-камері протягом п'ятнадцяти років, де його єдиним зв'язком зі світом є телевізор. Так само несподівано його звільняють, даючи лише п'ять днів, щоб знайти викрадача і розгадати мотив його вчинку.

"Олдбой" шокує та зачаровує глядача своєю візуальною витонченістю, потужною драмою і, звісно, безкомпромісною сценою бою з молотком, знятою одним дублем, що увійшла до золотого фонду світового кінематографа.

"Олдбой": дивіться онлайн трейлер фільму

Картина одразу ж стала міжнародним хітом, здобувши Гран-прі Каннського кінофестивалю у 2004 році, коли головою журі був сам Квентін Тарантіно. Це був перший фільм, який представив світу режисера Пак Чхан Ука як майстра неонуару та психологічного трилера, здатного поєднувати філософську глибину з надзвичайною динамікою сюжету.

"Служниця" (2016)

У цьому фільмі Пак Чхан Ук відійшов від сьогодення, звернувшись до історичного тла 1930-х років, коли Корея перебувала під японською окупацією. Фільм є витонченим і багатошаровим еротичним психологічним трилером, заснованим на романі Сари Вотерс "Оксамитові пальчики".

Сюжет розгортається навколо шахрая, на прізвисько Граф, який планує одружитися з багатою японською спадкоємицею леді Хідеко, щоб привласнити її статки. Для реалізації плану він наймає злодійку Сук Хі, яка має стати покоївкою Хідеко і схилити її до шлюбу з Графом. Однак, початковий план руйнується, коли між покоївкою та її хазяйкою виникають несподівані та глибокі почуття, що ведуть до низки блискучих зрад і непередбачуваних поворотів.

"Служниця": дивіться онлайн трейлер фільму

Стрічка зачаровує своєю розкішшю та багатою, майже надмірною естетизацією, де кожен кадр нагадує витвір мистецтва. Пак Чхан Ук розповідає історію крізь тричастинну структуру, яка дозволяє побачити події очима різних персонажів, радикально змінюючи сприйняття одних і тих самих подій.

"Служниця" була визнана критиками за майстерне поєднання відвертої чуттєвості, історичної драми та гостросюжетного трилера, закріпивши за Пак Чхан Уком репутацію одного з найбільш стильних і провокаційних візіонерів сучасності.

"Жодного вибору" (2025)

Сюжет занурює глядача в історію чоловіка середніх років, на ім'я Ман Су, якого втілив Фронтмен з "Гри в кальмара" – відомий корейський актор Лі Бьон Хон.

Ман Су раптово звільняють зі стабільної роботи у сфері виробництва паперу, якій він віддав більшу частину життя. Відчайдушно намагаючись зберегти власний будинок та забезпечити сім'ю, чоловік розробляє настільки ж унікальний, наскільки й жахливий план. Його ідея полягає в тому, щоб "створити" для себе вакантну посаду, фізично усунувши не лише її поточного власника, а й усіх потенційних конкурентів у своїй вузькій професійній галузі.

"Жодного вибору": дивіться онлайн трейлер фільму

Прем'єра цього фільму, над яким Пак Чхан Ук працював понад 17 років, отримала дев'ятихвилинні овації на Венеційському кінофестивалі, де відбулася її світова прем'єра. Критики від фільму у справжньому захваті, про що свідчить його неймовірний рейтинг – 100% "свіжості" на Rotten Tomatoes.

До того ж "Жодного вибору" був висунутий Південною Кореєю на потрапляння в номінацію премії Оскар "Найкращий міжнародний повнометражний фільм", що закріпило за ним статус однієї з найважливіших кіноподій 2025 року. А в українських кінотеатрах ця достобіса смішна і водночас жахаюча стрічка стартує вже 11 грудня.

"Потяг до Пусана" (2016)

Стрічка режисера Йон Сан Хо стала одним з найуспішніших зомбі-фільмів в історії кіно – і заразом найкасовішою корейською стрічкою 2016 року. Фільм розповідає про розлученого фінансового менеджера Сок У, який разом із маленькою донькою Су Ан сідає на швидкісний потяг, що прямує з Сеула до Пусана.

У цей самий час країну охоплює раптовий спалах вірусу, що перетворює людей на надзвичайно агресивних зомбі. З кожним кілометром шлях стає дедалі небезпечнішим, адже зараження блискавично поширюється вагонами, перетворюючи потяг на смертельну пастку. І батько готовий на все, щоб його донька вижила – і зрештою доїхала до матері в Пусан, який ще вважається безпечним містом.

"Потяг до Пусана": дивіться онлайн трейлер фільму

"Потяг до Пусана" вирізняється неймовірним темпом, клаустрофобічною атмосферою та вражаючою роботою з масовими сценами, де сотні зомбі рухаються моторошно злагоджено на шаленій швидкості. Проте, як і більшість видатних зразків корейського кіно, цей фільм має глибинний підтекст. Сок У, який на початку є байдужим і сконцентрованим лише на власній кар'єрі, змушений переглянути свої пріоритети, борючись за виживання доньки та інших пасажирів.

Фільм став не лише комерційним хітом, а й довів, що зомбі-жанр може бути потужним інструментом для розповіді зворушливих і глибоко людяних історій.

"Весна, літо, осінь, зима ... і знову весна" (2003)

На контрасті з жанровим екстримом попередніх стрічок нашої добірки, фільм режисера Кім Кі Дука є медитативною та глибоко філософською притчею про цикл життя, смерті та переродження. Дія майже повністю відбувається в усамітненому храмі, що дрейфує на маленькому озері посеред величних гір.

Стрічка розділена на п'ять актів, названих порами року, які символізують різні етапи дорослішання і духовного шляху юного учня, що живе у храмі під наставництвом старого ченця.

"Весна, літо, осінь, зима... і знову весна": дивіться онлайн трейлер фільму

Кім Кі Дук, відомий своїм мінімалістичним, але візуально насиченим стилем, використовує природу не просто як декорацію, а як мовчазного свідка людських драм. Фільм заворожує своєю безмовністю та витонченістю. Це кіно про те, як нескінченний цикл природи перегукується із циклами людського досвіду, де кожна помилка дає шанс на очищення та новий початок.