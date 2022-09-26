Netflix показал трейлер сериала "Королева Шарлотта" – приквела "Бриджертонов"

26 сентября 2022 , 14:30
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Источник:

Ютуб Netflix

На выходных, 24 сентября, состоялось мероприятие Netflix Tudum. На нем стриминг презентовал немало трейлеров, один из них о королеве Шарлотте из "Бриджертонов".

Сюжет будущего сериала-приквела "Королева Шарлотта: История Бриджертонов" рассказывает историю брака королевы Шарлотты с королем Джорджем. Главную роль сыграла Индия Амартейфио.

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Netflix показал трейлер сериала "Королева Шарлотта"

В ролике мы видим, как молодая королева Шарлотта пытается перелезть через стену в саду, однако ее попытки прерывает юный король Джордж, которого просит помочь ей.

Я не имею никакого намерения помогать вам. Я отказываюсь, когда дама в беде пытается перелезть через стену, чтобы ей не пришлось выходить за меня замуж.
– сказал он в ответ.

Кроме Индии Амартейфио, в актерский состав также вошли:

  • Мишель Ферли,
  • Кори Милкрист,
  • Арсема Томас,
  • Сэм Клеммет,
  • Фредди Деннис,
  • Ричард Каннингем,
  • Тунджи Касим,
  • Роб Мэлони,
  • Сирил Нри,
  • Гью Сакс и другие.

"Королева Шарлотта: История Бриджертонов": смотрите трейлер

 

"Бриджертоны": коротко о сериале

В прошлом году в интервью Variety продюсер Шонда Раймс рассказала, что видит "Бриджертонов" в восьми сезонах. Поскольку, в сериале основное внимание уделяется восьми братьям и сестрам Бриджертону, Раймс говорит, что понятно, что в сериале будет один сезон для каждого персонажа. Однако, по словам продюсера, шоу может выйти за пределы восьми сезонов, если Netflix справится с этой задачей.

Автор: Наталія Гулій