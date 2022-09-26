Netflix показал трейлер сериала "Королева Шарлотта" – приквела "Бриджертонов"

На выходных, 24 сентября, состоялось мероприятие Netflix Tudum. На нем стриминг презентовал немало трейлеров, один из них о королеве Шарлотте из "Бриджертонов".

Сюжет будущего сериала-приквела "Королева Шарлотта: История Бриджертонов" рассказывает историю брака королевы Шарлотты с королем Джорджем. Главную роль сыграла Индия Амартейфио.

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Netflix показал трейлер сериала "Королева Шарлотта"

В ролике мы видим, как молодая королева Шарлотта пытается перелезть через стену в саду, однако ее попытки прерывает юный король Джордж, которого просит помочь ей.

Я не имею никакого намерения помогать вам. Я отказываюсь, когда дама в беде пытается перелезть через стену, чтобы ей не пришлось выходить за меня замуж.

– сказал он в ответ.

Кроме Индии Амартейфио, в актерский состав также вошли:

Мишель Ферли,

Кори Милкрист,

Арсема Томас,

Сэм Клеммет,

Фредди Деннис,

Ричард Каннингем,

Тунджи Касим,

Роб Мэлони,

Сирил Нри,

Гью Сакс и другие.

"Королева Шарлотта: История Бриджертонов": смотрите трейлер

"Бриджертоны": коротко о сериале

Дебютные эпизоды "Бриджертонов" представили 25 декабря 2020 года. Не прошло и месяца, как первый сезон возглавил рейтинг Netflix по просмотрам.

Во 2-й части "Бриджертонов" внимание сосредоточили на жизни брата Дафны Энтони.

В 3 и 4 сезонах планируют показать события из книг "Предложение от джентльмена" и "Роман с мистером Бриджертоном".

В прошлом году в интервью Variety продюсер Шонда Раймс рассказала, что видит "Бриджертонов" в восьми сезонах. Поскольку, в сериале основное внимание уделяется восьми братьям и сестрам Бриджертону, Раймс говорит, что понятно, что в сериале будет один сезон для каждого персонажа. Однако, по словам продюсера, шоу может выйти за пределы восьми сезонов, если Netflix справится с этой задачей.