Напряженный криминальный сериал о темной стороне любви стал фаворитом украинцев на Netflix

Чтобы рабочая неделя прошла легче и интереснее, стоит выбрать для просмотра фильм или сериал, который действительно сможет вас увлечь. Идеальным вариантом может стать напряженная история, основанная на реальных событиях.

Именно таким является сериал "Кошмарные бывшие", который стал одним из самых популярных среди украинцев на Netflix. Лента вошла в топ-10 самых популярных сериалов среди украинских зрителей, согласно рейтингу, опубликованному на сайте Tudum by Netflix. В материале 24 Канала рассказываем, почему этот сериал заслуживает вашего внимания.

История, которая открывает глаза: о чем сериал "Кошмарные бывшие"?

Люди часто склонны идеализировать чувства, отношения и истории любви. Однако в реальной жизни случаются совсем другие сценарии – иногда значительно темнее и драматичнее.

Именно об этом рассказывает сериал "Кошмарные бывшие", который можно посмотреть на Netflix. Это история о темной стороне любви, измены, манипуляции и опасные игры, где чувствам часто не остается места, а на первый план выходят расчет и скрытые мотивы.

"Кошмарные бывшие": смотрите онлайн трейлер сериала

Особенность сериала заключается в том, что он основан на реальных событиях, что делает сюжет еще более напряженным и жутким. Сейчас лента занимает 9-е место в рейтинге самых популярных сериалов среди украинских зрителей за последнюю неделю.

Почему стоит посмотреть сериал?

Сериал насчитывает два сезона по четыре эпизода, поэтому его легко можно посмотреть в течение рабочей недели. Поэтому, если ищете историю, где суровая реальность преобладает над романтизацией чувств и отношений, этот сериал может стать удачным выбором.

Более того, в рейтинге IMDb сериал получил высокий балл. А именно 7.3 из 10 возможных.

Премьера первых эпизодов состоялась еще в 2024 году, однако сегодня сериал снова набирает популярность среди украинских зрителей. Поэтому, если вы сомневаетесь, какую ленту выбрать, "Кошмарные бывшие" может стать отличным вариантом.



Сериал "Кошмарные бывшие" / Фото Netflix

Какие еще сериалы на реальных событиях стоит посмотреть вечером?

Сериалы, которые основаны на реальных событиях являются одними из самых интересных в мире. На Netflix можно найти немало таких лент.

Это истории с совершенно разными сюжетными линиями, поэтому каждый сможет выбрать для себя что-то действительно особенное. Стоит обратить внимание на такие сериалы:

"Тихая Нава"

"Невероятное"

"Медсестра"

"Змей"

"Дес"

Выбирайте историю для своего идеального вечера на Netflix и погрузитесь в по-настоящему увлекательную историю!