"Красное уведомление" с Галь Гадот и Дуэйном Джонсом "побило" рекорды просмотров на Netflix

Дуэйн Джонсон сообщил в своем аккаунте в инстаграме, что фильм "Красное уведомление" (Red Notice) побил рекорды просмотров за всю историю Netflix. Актер исполняет одну из главных ролей вместе с Галь Гадот и Райаном Рейнольдсом.

Премьера фильма на Netflix состоялась 12 ноября 2021 года и он сразу побил рекорд по просмотрам в день премьеры. По словам актера, проекту понадобилось две недели, чтобы обогнать своего конкурента за первое место в рейтинге стриминга "Птичьего короба" (Bird Box) с Сандрой Буллок в главной роли.

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В своей заметке в инстаграме Джонсон не сообщил никаких цифр, но отметил, что у них есть достаточно времени, чтобы получить еще первые места в других рейтингах. Также стоит добавить, что актер использовал транслитерацию русским словам "Nyet politsiya... Not a COP!", то есть "Не полиция".

Менее чем за две недели мы побили все рекорды. А впереди еще много недель,

– подчеркнул Дуэйн в своей заметке.

"Красное уведомление" 2021: смотрите дублированный тизер фильма

что в официальной статистике Netflix фильм пока не на первом месте. Лидером платформы остается "Птичий короб" с 282 миллионами часов просмотра. Тогда как "Красное уведомление" пока что набрало лишь 277,9 миллиона часов.

Читайтео неудачных дублях в фильме "Красное уведомление" в материале от кино 24.

Главные роли в ленте исполнили:

Галь Гадот,

Райан Рейнольдс,

Дуэйн Джонсон.

Режиссером "Красного уведомления" выступил Роусон Маршалл Тербер.