"Красное уведомление" с Галь Гадот и Дуэйном Джонсом "побило" рекорды просмотров на Netflix
Источник:24 канал
Дуэйн Джонсон сообщил в своем аккаунте в инстаграме, что фильм "Красное уведомление" (Red Notice) побил рекорды просмотров за всю историю Netflix. Актер исполняет одну из главных ролей вместе с Галь Гадот и Райаном Рейнольдсом.
Премьера фильма на Netflix состоялась 12 ноября 2021 года и он сразу побил рекорд по просмотрам в день премьеры. По словам актера, проекту понадобилось две недели, чтобы обогнать своего конкурента за первое место в рейтинге стриминга "Птичьего короба" (Bird Box) с Сандрой Буллок в главной роли.
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В своей заметке в инстаграме Джонсон не сообщил никаких цифр, но отметил, что у них есть достаточно времени, чтобы получить еще первые места в других рейтингах. Также стоит добавить, что актер использовал транслитерацию русским словам "Nyet politsiya... Not a COP!", то есть "Не полиция".
Менее чем за две недели мы побили все рекорды. А впереди еще много недель,
– подчеркнул Дуэйн в своей заметке.
"Красное уведомление" 2021: смотрите дублированный тизер фильма
Читайте больше о неудачных дублях в фильме "Красное уведомление" в материале от кино 24.
Главные роли в ленте исполнили:
- Галь Гадот,
- Райан Рейнольдс,
- Дуэйн Джонсон.
Режиссером "Красного уведомления" выступил Роусон Маршалл Тербер.