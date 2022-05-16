"Красочное поле, которое на самом деле "серое": вооруженный Сенцов показал фото на фоне неба и рапса

Украинский режиссер Олег Сенцов с начала полномасштабного вторжения отстаивает Украину в рядах ВСУ. Время он времени делится в сети своими переживаниями и публикует фото.

В фейсбуке Олег Сенцов показал красноречивое фото на фоне голубого неба и желтого рапса, однако во время войны оно "посерело". Именно так режиссер отметил в соцсети.

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Ранее Сенцов рассказывал, что многие пострадали от войны. По его словам, есть и очень много бегающих животных скрываются во фронтовой полосе, и показал фото со спасенным котом.

Кроме этого, режиссер уверен, что Украина победит. Режиссер отмечает, что война будет жесткой, но продлится недолго. За время службы Сенцов "научился строить блиндаж и жить в окопе, освоил пулемет и гранатомет, стал оператором NLAW".

Олег Сенцов на фоне голубого неба и желтого рапса

Красочное поле, которое на самом деле "серое",

– подписал фото Олег Сенцов.



Олег Сенцов на фоне голубого неба и желтого рапса / Фото из фейсбука режиссера

"Азовсталь, мы верим!": Олег Сенцов обратился к другу

Напомним, недавно Олег Сенцов обратился к своему побратиму Вальтеру, который находится в "Азовстале" и не выходит на связь.

Вальтер, друг, я знаю, что ты еще там. Я знаю, что ты жив, хотя и на третий день не выходишь на связь. Я знаю, что ты продолжаешь бороться, хоть и давно ранен. Я знаю, что рядом с тобой одни Герои и ты один из них,

– сказал Сенцов.

"Любые слова – это пустота, если ты не можешь помочь, а я не могу тебе сейчас помочь. К тебе сто километров, которые я не в состоянии пройти. Извини", – дополнил он.

Я не верю в чудеса, я верю в людей, которые могут делать невероятное. Вы сделали невероятное. Возможно, ты никогда не прочтешь этот пост, а возможно лайкнешь его через час. Мы не знаем своего будущего,

– написал режиссер.

Режиссер напомнил, что пять лет тому назад Вальтер верил, что Сенцов вернется оттуда, откуда тяжело вернуться. "Сейчас я верю, что ты вернешься оттуда, где ты сейчас. Азовсталь, мы верим!", – подытожил он.

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Кстати, стриминговая платформа Netflix в феврале выкупила права на показ криминальной драмы украинского режиссера Олега Сенцова "Носорог". Украинская премьера состоялась 17 февраля, а на Netflix фильм выйдет 23 мая 2022 года. Больше о фильме читайте в интервью с Сенцовым по ссылке.