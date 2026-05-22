О магическом Киеве: в кинотеатрах выходит украинское фэнтези для детей "Крещатик 48/2"

28 мая в широкий прокат выйдет украинский семейный фильм "Крещатик 48/2". Вчера в Киеве состоялась гала-премьера нового фэнтези, которую посетили актеры, приглашенные гости и журналисты.

Редакция 24 Канала также побывала на показе "Крещатик 48/2", который состоялся в кинотеатре "Оскар" в ТРЦ Gulliver, и пообщалась с командой фильма. Все детали читайте в материале.

Что нужно знать о фильме "Крещатик 48/2"?

Фэнтези "Крещатик 48/2" снято компанией Komarovskyi Films при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино. Режиссером стал Дмитрий Авдеев, а продюсером – Алексей Комаровский, который работал над комедиями "Когда ты выйдешь замуж?" и "Когда ты разведешься?". Съемки фильма проходили в Киеве.

Главные роли исполнили юные украинские актеры – Иван Новинский и Кира Саяпина, а также Любомир Валивоц, известный по фильму "Видение бабочки". Кроме них, к съемкам присоединились Ирина Кудашова, Даниэль Салем, Владимир Ращук, Александр Ярема, Наталка Денисенко, Слава Красовская, Алексей Комаровский, Владимир Николаенко, Катя Олос, Вячеслав Никоноров, Юрий Хвостенко и Елена Курта.

Иван Новинский, Кира Саяпина и Любомир Валивоц в фильме "Крещатик 48/2" / Кадр из фильма

Появились на большом экране и неизменный ведущий романтического реалити-шоу "Холостяк" Григорий Решетник с женой Кристиной и певица TAYANNA. Они сыграли в фильме самих себя.

Это история об 11-летних Юре и Мие. Они попадают в Потусторонний Киев, который существует с 482 года, и встречают героев украинского фольклора, с которыми переживают различные приключения. К тому же дети и их новые друзья вступают в борьбу с Богиней смерти, но удастся ли им побороть зло?

В комментарии 24 Канала продюсер фильма Алексей Комаровский рассказал, что полтора года назад увидел сценарий фэнтези "Крещатик 48/2", который написал Юрий Микуленко, и понял, что нужно снять что-то для детей.

Я решил немножко оставить коллегам все направления взрослых и заняться детским фильмом. В сценарии было прописано, что мистика происходит именно в столице. Но потом я придумал трилогию, продолжение этой истории в других городах Украины: во Львове и Одессе,

– поделился Комаровский.

Для съемок в Потустороннем Киеве команда создавала специальные декорации, павильоны и аптеку. Также съемки проходили на улицах Киева и в пещерах. Выглядит все довольно дорого.

Приятно слышать, когда вы говорите, что это большие бюджеты. Поверьте, бюджет совсем небольшой, по сравнению с тем, что мы стоим рядом с голливудскими семейными фильмами стоимостью по 200 миллионов долларов, вычитайте сразу три нуля,

– отметил продюсер.

Алексей признался, что ему нравилось работать с детьми, ведь они – это энергия. Для Ивана Новинского, который воплотил на экране Марка, это первая роль в кино и сразу главная.

Это будущая звезда. Запомните его лицо. Запомните его имя. С ним работать одно удовольствие. Такое впечатление, что он уже родился актером. Знает, что и как работает. Он по-взрослому ведет себя на площадке, не балуется, не срывает съемки, ему интересно общаться со взрослыми,

– подчеркнул Комаровский.

Иван Новинский признался, что для него съемки в фэнтези "Крещатик 48/2" стали невероятным опытом. Парень поблагодарил Алексея Комаровского за возможность сыграть в полном метре.

Просто море впечатлений от всего,

– добавил он.

Сначала юный актер записал самопробы: нужно было снять четыре видео. Затем Иван прошел несколько кастингов и его утвердили на главную роль. По словам парня, ему было комфортно работать со взрослыми актерами.

Они подстраиваются под ребенка и с ними очень легко работать. Были подсказки, но их я не скажу. Это секрет актеров,

– отметил Новинский.

Иван рассказал, что его можно увидеть в сериале "Похищенная на Рождество", где снялась Антонина Хижняк. А сейчас Новинский снимается в 3 сезоне "Любовь и пламя".

Иван Новинский в фильме "Крещатик 48/2" / Кадр из фильма

Даниэль Салем и Владимир Ращук играют в фильме друзей Мамая – Байду и Кожемяку соответственно. На пресс-конференции актеры рассказали, что это должен был быть один персонаж.

Но Леша (Алексей Комаровский – 24 Канал) сказал: "Я не могу ни Салема, ни Вову выбрать, поэтому я решил сделать двух (персонажей – 24 Канал)",

– вспомнил Ращук.

Кстати, актеры не были знакомы раньше, а во время съемок фэнтези сдружились.

Я надеюсь, что во второй части мы раскроемся больше, и хочется больше шуток от нас,

– сказал Салем.

Даниэль Салем и Владимир Ращук в фильме "Крещатик 48/2" / Кадр из фильма

