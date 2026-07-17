Поэтому, пока вы ждете сеанса "Одиссеи", 24 Канал подготовил подборку классических фильмов Нолана.
"Интерстеллар"
История о космической экспедиции, ищущей для человечества новый дом, давно вышла за пределы фантастики. Это фильм о семье, утратах, любви и космосе, который порой кажется менее сложным, чем человеческие чувства.
"Интерстеллар": смотреть трейлер
"Начало"
Нолан предложил зрителям погрузиться в сны внутри снов, где реальность легко путается с иллюзией. Прошло более 15 лет, а споры о финале до сих пор не утихают.24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
"Начало": смотреть трейлер
"Престиж"
История двух фокусников, готовых пожертвовать всем ради лучшего трюка, постепенно превращается в психологический триллер, где каждый новый поворот заставляет усомниться в собственных догадках.
"Престиж": смотреть трейлер
"Темный рыцарь"
Фильм подарил миру культового Джокера в исполнении Хита Леджера и доказал, что комиксы могут быть серьезным, напряженным и даже философским кино.
"Темный рыцарь": смотреть трейлер
"Оппенгеймер"
В центре сюжета – Роберт Оппенгеймер, гениальный физик, возглавляющий секретный проект по созданию атомной бомбы. Но после триумфа приходит осознание: иногда величайшее открытие может стать самым тяжким бременем.
"Оппенгеймер": смотреть трейлер
Ну а пока смотрите еще одну подборку увлекательных фильмов, похожих по атмосфере на "Одиссею".