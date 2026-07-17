Поэтому, пока вы ждете сеанса "Одиссеи", 24 Канал подготовил подборку классических фильмов Нолана.

"Интерстеллар"

История о космической экспедиции, ищущей для человечества новый дом, давно вышла за пределы фантастики. Это фильм о семье, утратах, любви и космосе, который порой кажется менее сложным, чем человеческие чувства.

"Интерстеллар": смотреть трейлер

"Начало"

Нолан предложил зрителям погрузиться в сны внутри снов, где реальность легко путается с иллюзией. Прошло более 15 лет, а споры о финале до сих пор не утихают.

"Начало": смотреть трейлер

"Престиж"

История двух фокусников, готовых пожертвовать всем ради лучшего трюка, постепенно превращается в психологический триллер, где каждый новый поворот заставляет усомниться в собственных догадках.

"Престиж": смотреть трейлер

"Темный рыцарь"

Фильм подарил миру культового Джокера в исполнении Хита Леджера и доказал, что комиксы могут быть серьезным, напряженным и даже философским кино.

"Темный рыцарь": смотреть трейлер

"Оппенгеймер"

В центре сюжета – Роберт Оппенгеймер, гениальный физик, возглавляющий секретный проект по созданию атомной бомбы. Но после триумфа приходит осознание: иногда величайшее открытие может стать самым тяжким бременем.

"Оппенгеймер": смотреть трейлер

Ну а пока смотрите еще одну подборку увлекательных фильмов, похожих по атмосфере на "Одиссею".