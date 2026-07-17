Тож, поки ви в очікуванні сеансу на "Одіссею" 24 Канал зібрав добірку класики від Нолана.

"Інтерстеллар"

Історія про космічну експедицію, яка шукає людству новий дім, давно вийшла за межі фантастики. Це кіно про сім'ю, втрати, любов і космос, який інколи здається менш складним, ніж людські почуття.

"Інтерстеллар": дивитись трейлер

"Початок"

Нолан запропонував глядачам зануритися у сни всередині снів, де реальність легко плутається з ілюзією. Минуло понад 15 років, а суперечки про фінал досі не вщухають.

"Початок": дивитись трейлер

"Престиж"

Історія двох фокусників, які готові пожертвувати всім заради найкращого трюку, поступово перетворюється на психологічний трилер, де кожен новий поворот змушує сумніватися у власних здогадках.

"Престиж": дивитись трейлер

"Темний лицар"

Фільм подарував світові культового Джокера у виконанні Гіта Леджера й довів, що комікси можуть бути серйозним, напруженим і навіть філософським кіно.

"Темний лицар": дивитись трейлер

"Оппенгеймер"

У центрі сюжету – Роберт Оппенгеймер, геніальний фізик, який керує секретним проєктом зі створення атомної бомби. Та після тріумфу приходить усвідомлення: іноді найбільше відкриття може стати найбільшим тягарем.

"Оппенгеймер": дивитись трейлер

Ну а поки ловіть ще одну добірку захоплюючих фільмів, схожих вайбом з "Одіссеєю".



