Не только "Одиссея": 5 гениальных фильмов Кристофера Нолана, которые стоит посмотреть

Пока весь интернет спорит, стала ли "Одиссея" Кристофера Нолана уже шедевром, а кинотеатры едва успевают продавать билеты, самое время вспомнить, что режиссер покорил зрителей еще задолго до этого.

Поэтому, пока вы ждете сеанса "Одиссеи", 24 Канал подготовил подборку классических фильмов Нолана.

"Интерстеллар"

История о космической экспедиции, ищущей для человечества новый дом, давно вышла за пределы фантастики. Это фильм о семье, утратах, любви и космосе, который порой кажется менее сложным, чем человеческие чувства.

"Интерстеллар": смотреть трейлер

"Начало"

Нолан предложил зрителям погрузиться в сны внутри снов, где реальность легко путается с иллюзией. Прошло более 15 лет, а споры о финале до сих пор не утихают.

"Начало": смотреть трейлер

"Престиж"

История двух фокусников, готовых пожертвовать всем ради лучшего трюка, постепенно превращается в психологический триллер, где каждый новый поворот заставляет усомниться в собственных догадках.

"Престиж": смотреть трейлер

"Темный рыцарь"

Фильм подарил миру культового Джокера в исполнении Хита Леджера и доказал, что комиксы могут быть серьезным, напряженным и даже философским кино.

"Темный рыцарь": смотреть трейлер

"Оппенгеймер"

В центре сюжета – Роберт Оппенгеймер, гениальный физик, возглавляющий секретный проект по созданию атомной бомбы. Но после триумфа приходит осознание: иногда величайшее открытие может стать самым тяжким бременем.

"Оппенгеймер": смотреть трейлер

Ну а пока смотрите еще одну подборку увлекательных фильмов, похожих по атмосфере на "Одиссею".