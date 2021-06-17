Большую часть первых серий он гуляет по Парижу в ярких оригинальных кроссовках Nike. Второй сезон в этом плане ничем не отличается. Коллекция французского актера только приумножается. Издание GQ для мужчин показало нам, какие кроссовки Nike мы видели во второй части "Люпена".

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Кроссовки, которые носит Омар Си в сериале "Люпен"

Air Jordan 1 Mid Yellow Toe

Эпизод: первый

Использование: погоня Северной Францией

Цена: 16 тысяч гривен



Air Jordan 1 Mid Yellow Toe во втором сезоне сериала "Люпен" / Фото GQ

Первый эпизод второго сезона начинается с того места, где закончился первый – на берегу Нормандии. Ассан Диоп в черно-желтых кроссовках Air Jordan 1 отправляется в погоню за похитителем своего сына сельской местности Франции. В конце концов, он попадает в старую усадьбу, где Рауля держат в заложниках.

Nike Air Max 270 React Black

Эпизоды: первый и четвертый

Использование: схватка (дважды)

Цена: 4000 гривен



Nike Air Max 270 React Black во втором сезоне сериала "Люпен" / Фото GQ

Поклонники шоу точно вспомнят "змею" – киллера Леонарда, которого нанял Пеллигрини для убийства Диопа. Дважды во время трудных моментов Омара Си можно увидеть в монохромных Air Max 270. Фактически, он единственный персонаж, кроме Диопа, который носит кроссовки. Интересно, что хотели нам сказать авторы шоу. Это две стороны медали? Когда доходит дело до преступлений, не существует такого понятия, как черное и белое?

Air Force 1

Эпизод: второй

Использование: разговор с недружественными плохими парнями

Цена: 3 тысячи гривен



Air Force 1​ во втором сезоне сериала "Люпен" / Фото GQ

Хорошо, они появляются лишь на 2 секунды во время ночной сцены, поэтому извините нас, если мы ошибаемся, но наши чувства подсказывают, что Люпен не просто так выбирает пару классических Air Force 1 с контрастным черным символом. Простые, стильные и надежные, как и сам мужчина, они становятся идеальным обувью для побега.

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Air Jordan 1 Retro High OG Shattered Backboard 3.0

Эпизод: третий

Использование: заговор за чашкой кофе

Цена: 22 тысячи гривен



Air Jordan 1 Retro High OG Shattered Backboard 3.0 во втором сезоне сериала "Люпен" / Фото GQ

Вот где начинается проявляться сообразительность Диопа. Дизайн пары Shattered Backboard был навеян событиями знаменитой игры в Италии, во время которой Майкл Джордан, как известно, разбил стекло щита после данка. Они сравнительно редки, стоят минимум несколько сотен долларов.



Кадр мз сериала "Люпен" / Фото Kinorium

Air Jordan Retro High Light Army

Эпизод: третий.

Использование: мотопутешествие при лунном свете по Парижу.

Цена: 9 тысяч гривен



Air Jordan Retro High Light Army во втором сезоне сериала "Люпен" / Фото GQ

Еще одна пара редких кроссовок, которую надел Диоп во время романтической поездки на мотоцикле по Парижу. Air Jordan Retro High Light Army менее яркие, чем большинство его кроссовок, и имеют специально состаренное отделки. Черная кожа с эффектом потертости сочетается с землистым цветом и контрастными деталями мятно-зеленого цвета.

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Air Jordan 1 High OG Patent Fearless

Эпизоды: четвертый и пятый

Использование: погоня

Цена: 20 тысяч гривен



Air Jordan 1 High OG Patent Fearless во втором сезоне сериала "Люпен" / Фото GQ

Эти кроссовки, выпущенные в 2009 году по случаю 10-летия со дня входа Майкла Джордана в Зал баскетбольной славы, сочетают в себе красный цвет Chicago Bulls с ярко-синим логотипом UNC. На стельке вышита цитата самого Джордана: "Ограничение, как и страх, часто является лишь иллюзией". Диоп носит пару Patent Fearless Джордан во время погони с портфелем в четвертом эпизоде.

Jordan 1 Mid SE Union Black Toe

Эпизод: четвертый

Использование: танцы

Цена: 8 тысяч гривен



Jordan 1 Mid SE Union Black Toe во втором сезоне сериала "Люпен" / Фото GQ

Кроссовки Jordan 1 Mid SE Union Black Toe, выпущенные по мотивам оригинальных кроссовок Air Jordan 1 Black Toe, изготовленные в классическом черном, белом и красном цветах. Обратите внимание на них в четвертом эпизоде, когда Диоп готовит пищу своей собаке и весело танцует на кухне.