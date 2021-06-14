Ролик изрядно рассмешил сеть. "Это видео сделало мой день", "Люблю вас", "Замечательно", "Это есть Люпееен", "Замечательное шоу", "Ха! Это настоящая борьба", – комментируют в сети подписчики.

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Что известно о сериале "Люпен"

Французский сериал "Люпен" стремительно покорил весь мир. Ленту представители Netflix решили разделить на 2 части: дебютные 5 серий презентовали в январе 2021 года; а следующие эпизоды были презентованы 11 июня этого года.

По сюжету, афрофранцуз Ассан Диоп устраивается в Лувр уборщиком. Его жизнь кажется неприметной, однако оказывается, что он – неуловимый и гениальный вор, который может стащить драгоценности прямо на глазах у полицейских. Научил всему парня знаменитый литературный герой Люпен.

Постепенно раскрывается необычная история жизни и любви главного героя, а потому все зрители болеют за вора, понимая, что тот нарушает все законы. Вероятно, в этом есть заслуга актера Омара Си, который непревзойденно сыграл этого персонажа.