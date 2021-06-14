Ролик неабияк розсмішив мережу. "Це відео зробило мі день", "Люблю вас", "Чудово", "Це є Люпееен", "Чудове шоу", "Ха! Це справжня боротьба", – коментують в мережі підписники.
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Що відомо про серіал "Люпен"Французький серіал "Люпен" стрімко підкорив весь світ. Стрічку представники Netflix вирішили розділити на 2 частини: дебютні 5 серій презентували в січні 2021 року; а наступні епізоди були презентовані 11 червня цього року.
За сюжетом, афрофранцуз Ассане Діоп влаштовується в Лувр прибиральником. Його життя здається непримітним, однак виявляється він – невловимий та геніальний злодій, який може поцупити коштовності просто на очах у поліцейських. Навчив усього хлопця знаменитий літературний герой Люпен.
Поступово розкривається незвична історія життя та кохання головного героя, а тому всі глядачі вболівають за злодія, розуміючи, що той порушує всі закони. Ймовірно, в цьому є заслуга актора Омара Сі, який неперевершено зіграв цього персонажа.