Ролик неабияк розсмішив мережу. "Це відео зробило мі день", "Люблю вас", "Чудово", "Це є Люпееен", "Чудове шоу", "Ха! Це справжня боротьба", – коментують в мережі підписники.

Читайте також "Люпен 2": в мережі з'явився новий видовищний трейлер з датою прем'єри