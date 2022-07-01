Украинские звезды не стоят в стороне от преступлений, которые россия совершает на наших землях. Их ненависти к врагу уже нет предела, они сочувствуют, верят в победу и помогают ВСУ. Среди них и Ксения Мишина, как только закончила съемки в Бельгии и сообщила о возвращении в Киев.

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Ксения Мишина отреагировала на ракетный обстрел Одесщины и Харьковщины

В своей старости в инстаграме звезда подчеркнула, что ежедневно умирают дети, ежедневно ракеты попадают в жилые дома.

Несправедливость происходящего и злость снова начинают разъедать. Не укладывается в голове, что кто-то может решить, что мы, наши дома, наши жизни – это не важно.

– отметила она.



Ксения Мишина отреагировала на ракетный обстрел Одесщины / Скриншот со сторисзвезды

Актриса также показала ужасные кадры после обстрелов Одесщины, где погибли более 18 человек и 30 ранены. "Сегодня последний день моего проекта в Бельгии. Проекта, который стал особенным. И я очень хотела поделиться с вами тем, как это было. Но новости с утра ужасают", – сообщила она.

Что же вы делаете, твари!

– дополнила Ксения.



Ксения Мишина отреагировала на ракетный обстрел Одесщины / Скриншот со сторис звезды



​Ксения Мишина отреагировала на ракетный обстрел Одесщины / Скриншот со сторис звезды

Ксения прокомментировала и трагедию в Харьковской области. С болью и слезами она написала: "Харьков, хочется тебя обнять, защитить и долго успокаивать. Ты невероятно сильный! Мое ​​сердце с вами, харьковчане!".



Ксения Мишина отреагировала на ракетный обстрел Харьковщины / Скриншот со сторис звезды

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​Ксения Мишина возвращается в Киев

В последний день июня Мишина сообщила, что возвращается в Киев. "Я еду домой. Я не была в Киеве уже 2,5 месяца. Я очень скучаю", – сказала звезда.

Заметим, что у Мишиной появились некоторые неотложные дела, поэтому она приехала в Украину. На самом деле, она не будет оставаться, поскольку находиться в столице пока опасно.

Я не агитирую возвращаться, потому что все-таки считаю, что это еще опасно,

– сказала она.

"Страшно и больно", – одолевала она.



Ксения Мишина возвращается в Украину / Скриншот со сторис / НВ