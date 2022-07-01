Українські зірки не стоять осторонь злочинів, які росія здійснює на наших землях. Їхній ненависті до ворога вже немає меж, вони співчувають, вірять у перемогу та допомагають ЗСУ. Серед них і Ксенія Мішина, як щойно закінчила зйомки у Бельгії та повідомила про повернення до Києва.

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Ксенія Мішина відреагувала на ракетні обстріли Одещини та Харківщини

У своєї сторіс в інстаграмі зірка наголосила, що щодня помирають діти, щодня ракети влучають у житлові будинки.

Несправедливість того, що відбувається, і злість знову починають роз’їдати. Не вкладається в голові, що хтось може вирішити, що ми, наші будинки, наші життя – це не важливо,

– зазначила вона.



Ксенія Мішина відреагувала на ракетний обстріл Одещини / Скриншот зі сторіс зірки

Актриса також показала жахливі кадри після обстрілів Одещини, де загинуло понад 18 людей і є 30 поранених. "Сьогодні останній день мого проєкту у Бельгії. Проєкту, який став особливим. І я дуже хотіла поділитися з вами тим, як це було. Але новини зранку жахають", – повідомила вона.

Що ж ви робите, тварюки!,

– доповнила Ксенія.



Ксенія Мішина відреагувала на ракетний обстріл Одещини / Скриншот зі сторіс зірки



​Ксенія Мішина відреагувала на ракетний обстріл Одещини / Скриншот зі сторіс зірки

Ксенія прокоментувала й трагедію на Харківщині. З болем та слізьми вона написала: "Харків, хочеться тебе обійняти, захистити й довго заспокоювати. Ти неймовірно сильний! Моє серце з вами, харків'яни!".



Ксенія Мішина відреагувала на ракетний обстріл Харківщини / Скриншот зі сторіс зірки

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​Ксенія Мішина повертається до Києва

В останній день червня Мішина повідомила, що повертається до Києва. "Я їду додому. Я не була у Києві вже 2,5 місяці. Я дуже сумую", – сказала зірка.

Зауважимо, у Мішиної з’явилися деякі невідкладні справи, тому вона приїхала в Україну. Насправді вона не буде залишатися, позаяк знаходитися у столиці поки небезпечно.

Я не агітую повертатися, тому що все-таки вважаю, що це ще небезпечно,

– сказала вона.

"Страшно і боляче", – долала вона.



Ксенія Мішина повертається в Україну / Скриншот зі сторіс / НВ