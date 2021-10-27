Кто станет новым Джеймсом Бондом: певица Адель назвала двух претендентов

Певица Адель дала интервью изданию Vogue, в котором ответила на 95 вопросов. На вопрос журналиста: "Кто станет следующим Бондом?", Адель ответила, что на роль нового Бонда она бы выбрала Джонатана Мейджерса, но скорее всего им станет Идрис Эльба. Свой выбор певица не пояснила.

Сегодня претендентов на роль действительно очень много, среди них: Генри Кавилл, Идрис Эльба, Том Харди, Реге-Жан Пейдж и другие. Ведь роль Джеймса Бонда, наверное, является самой желанной во всем Голливуде и особенно для актеров из Великобритании.

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Сложный вопрос. У нас много хороших кандидатов. Мой выбор Джонатан Мэйджерс, но не знаю, можно ли так, он же ведь американец. Но я ставлю на Идриса Эльбу, – поделилась Адель.

Адель отвечает, кто станет новым Джеймсом Бондом: смотрите интервью певицы для Vogue

Продюсер фильма Барбара Брокколи сказала, что мы подождем до 2022 года, чтобы выяснить это: "Уже пора нам для того, чтобы сосредоточиться на наиболее вероятных кандидатах, которые возьмут на себя культовую роль". К слову, в интервью Radio Times Дэниел Крейг сказал, что женщины не должны играть роль Джеймса Бонда. Актер объяснил свое мнение тем, что "просто должны быть лучшие роли для женщин и темнокожих актеров".

Претенденты на роль Джеймса Бонда от Адель

Идрис Эльба

Идрис Эльба чертовски крут, не так ли? Только на этот раз он должен быть Бондом. А затем просмотрите его работы: от "Молчаливого свидетеля", "Гангстера" до "Мстители: Война бесконечности", "Отряд самоубийц 2" и не только. Эльба продемонстрировал свой значительный талант в высокобюджетных блокбастерах, криминальных драмах и многом другом. Именно "Лютер", британский сериал, в котором Эльба играет лондонского детектива, предлагает наиболее убедительный аргумент в пользу того, чтобы стать первым чернокожим актером, сыгравшим Бонда. Эльба в начале 2021 года сказал на Capital XTRA, что доволен своей судьбой: "Слухи о Бонде всегда преследовали меня".



Идрис Эльба в сериале "Лютер" / Фото из Кинориума

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Джонатан Мейджерс

Конечно, этот актер может стать Бондом. У него крутой творческий задел. Чего стоят только роли в популярных лентах, в частности: в 2020 году актер получил признание благодаря роли Аттикуса Фримена в телесериале НВО "Страна Лавкрафта". Также он появляется в сериале "Локи", а еще сыграет в фильме "Человек-муравей и Оса: Квантомания", который выйдет в 2023 году.



Джонатан Мейджерс в сериале "Локи" / Фото из Кинориума