О них уже забыли: сериалы, о которых раньше гудели соцсети

Часто так бывает, что сначала какой-то сериал становится настоящим "взрывом", а потом начинает постепенно исчезать из упоминаний среди публикаций. Они, так сказать, входят в историю и пылятся до очередного момента, когда публика снова не подарит им "второе дыхание".

Вообще рассказать обо всех таких примерах было бы очень сложно, поэтому сегодня 24 Канал обратит внимание лишь на некоторые из них.

Не пропустите Их обожали все: куда исчезли легендарные сестры Олсен, которые стали звездами в самом детстве

"Милые обманщицы", 2010 – 2017

Рейтинг IMDb: 7,3

Количество сезонов: 7

Количество серий: 136

Сюжет разворачивается вокруг четырех подруг – Арии, Эмили, Спенсер и Анны. Их жизнь кардинально меняется, когда исчезает их общая подруга Элисон. Через год после трагедии девушки начинают получать загадочные сообщения и угрозы от тайного анонима, по имени "Е". Этот шантажист знает самые темные тайны каждой из подруг, которые раньше доверяли только пропавшей Элисон.

"Милые обманщицы": смотрите онлайн трейлер сериала

"Волчонок", 2011 – 2017

Рейтинг IMDb: 7,7

Количество сезонов: 6

Количество серий: 100

Сериал рассказывает о 16-летнем школьнике Скотте МакКоле, которого в лесу кусает волк. После этого его жизнь делится на "до" и "после". Он становится оборотнем и вместе с этим получает сверхчеловеческую силу, ловкость и острое чутье.

"Волчонок": смотрите онлайн трейлер сериала

"Сверхъестественное", 2005 – 2020

Рейтинг IMDb: 8,4

Количество сезонов: 15

Количество серий: 327

Братья Сэм и Дин Винчестеры посвятили свои жизни борьбе с демонами, духами и другими сверхъестественными силами и явлениями. На своей Chevrolet Impala они ездили по Соединенным Штатам, где искали что-то паранормальное.

И все началось с того, что их мать умерла от рук то ли существа, то ли проклятия, поэтому еще много лет назад за это взялся их отец, который впоследствии исчез.

"Сверхъестественное": смотрите онлайн трейлер сериала

"Первые ласточки", 2019 – 2020

Рейтинг IMDb: 8,0

Количество сезонов: 2

Количество серий: 16

В первом сезоне события разворачиваются в школе, где одна из учениц совершила самоубийство. За расследование дела взялась следователь Ольга Макарова, которая в ходе следствия открывает страшные тайны учеников, родителей и учителей. Тогда же появляется в их жизни таинственный "Друг".

"Первые ласточки": смотрите онлайн трейлер 1 сезона

А в центре второго сезона – студенты-журналисты. Однажды они находят в туалете мертвым одного из студентов. И полиция считает, что это обычное самоубийство и не рассматривает других версий. Однако одна из преподавательниц убеждена, что это убийство.

"Первые ласточки. Зависимые": смотрите онлайн анонс 2 сезона

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