Согласно информации от источников Variety, режиссер не намерен вносить изменения в сценарий фильма или продолжать проект каким-либо образом. Вместо этого, Тарантино планирует заняться чем-то новым.

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Квентин Тарантино отказался снимать свой последний фильм: что известно

Тарантино прекратил работу над "Кинокритиком". Сейчас режиссер решил сосредоточиться на новых делах.

По его словам, действие "Кинокритика" происходило бы в 1977 году в Калифорнии, а его главным персонажем был бы "парень, который жил и писал рецензии на порно, но так и не стал известным".

Режиссер признавался, что его вдохновил опыт молодости – он загружал порнографические журналы в торговые автоматы, и один из журналов имел статьи от критика, который писал "остро и умно".

Была информация, что Тарантино пригласил Брэда Питта для роли в "Кинокритике", но пока неизвестно, заключили ли они соглашение. В конце концов, это уже не имеет значения, поскольку режиссер закрыл этот проект и не собирается к нему возвращаться.

Карьера Квентина Тарантино: что известно

Режиссер всегда заявлял, что хочет снять десять фильмов или прекратить работать до 60 лет. Сейчас Тарантино уже 61 год и до сих пор не вышел на пенсию.

В своих интервью он неоднократно отмечал, что с возрастом режиссеры "теряют свой блеск", и он не хочет иметь ни одного плохого фильма в своем портфолио, поскольку, по его мнению, один провальный фильм может испортить три хороших.

Среди работ Квентина Тарантино: