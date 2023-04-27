На Netflix вышел 2 сезон фантастического "Ласуна": описание всех серий и первые отзывы от зрителей
27 апреля платформа Netflix выпустила долгожданный второй сезон популярного сериала "Ласуна". Сериал стал одним из самых обсуждаемых проектов в прошлом году.
В сети уже начали появляться первые отзывы. Фанаты сериала не могут дождаться того, чтобы увидеть, что произошло с главными героями.
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Сюжет сериала "Ласун"
Жанр: Приключения, Фантастика, Фэнтези
Режиссеры: Джим Микл, Тоа Фрейзер, Робин Грейс
По официальному синопсису сериала, в полном опасности постапокалиптическом мире волшебный мальчик – получеловек, полуолень по имени Гас – отправляется на поиски новой жизни вместе со своим грозным защитником. Во 2 сезоне он также пытается помочь новым друзьям-гибридам убежать, пока не поздно.
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Актерский состав
Главные роли сыграли:
- Нонсо Анози,
- Кристиан Конвери,
- Стефания Лави Овен.
Интересно, что за игру в первом сезоне сказки-антиутопии, одобренной критиками, Нонсо Анози получил премию Эмми как лучший актер второго плана.
Описание всех серий 2 сезона "Ласуна"
Из глубины леса
Продолжительность серии: 55 минут
Вырастая в отдаленной лесной хижине, Гас узнает о выживании и опасности, которая скрывается за забором, отграничивающим парня и его папу от внешнего мира.
Раскаяние
Продолжительность серии: 50 минут
Гас следует за несговорчивым Велетом в неизвестное. Доктор Сингх узнает, что ему будет стоить спасение Рани. Эйми обретает новый смысл жизни после конца света.
Оленьи выходки
Продолжительность серии: 43 минуты
Желая как можно скорее избавиться от Гаса, Велет находит способ спрятать его на видном месте. Сингхи идут на плохо заканчивающуюся вечеринку к соседям.
Секретная смесь
Продолжительность серии: 43 минуты
Гас находит новых друзей, предлагающих ему свою защиту, тогда как Велета догоняет его прошлое. Доктор Сингх опасается, что любознательная соседка узнает тайну Ранни.
Что в морозилке?
Продолжительность серии: 41 минута
Гас и Велет подбирают путника, который предлагает сократить путь, несмотря на возможную опасность. Заповедник Эйми находится под угрозой. У Сингхов остается мало времени.
Незнакомец в поезде
Продолжительность серии: 43 минуты
В мгновение отчаяния доктор Сингх делает смелое обещание. Из-за потерянной игрушки путешествие в Колорадо становится опасным. Последние приближаются к Заповеднику.
Когда Паббу встретил Берди
Продолжительность серии: 39 минут
Поиски Берди и попытка узнать больше о ее связи с его отцом заставляют Гаса подвергнуть сомнению все, чему он верил.
Велет
Продолжительность серии: 55 минут
Пережив потрясение, Гас убегает и принимает необдуманное решение. Великан примиряется с ошибками прошлого. Эйми вступает в последнее противостояние с Генералом Эбботом.
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Первые отзывы на второй сезон
- "Прекрасный сериал, жестокий, конечно (хоть и выглядит как сказочка)";
- "Это нежный, отличный сериал, в котором есть нотки трагедии, но не слишком мрачный".
- "Показывает ужас реального мира, сериал будет интересен молодым зрителям-подросткам".
- "Сладкоежка" – это то, что сейчас так всем нужно".