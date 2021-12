Премия Нью-Йоркского кинокритического круга проводится еще с 1935 года. Ее основала Ванда Хейл из издания New York Daily News. Такую премию присуждают актерам и другим представителям кинематографа от имени 30 кинокритиков из нью-йоркских ежедневных и еженедельных газет, журналов, интернет-изданий.

В 2021 году звание "лучших" присвоили звездам, которые больше всего поразили актерской игрой суровых кинокритиков. К примеру, Леди Гага, сыгравшая в фильме "Дом Гуччи" жену известного итальянского дизайнера, тоже получила награду за лучшую женскую роль.

В обзорах House of Gucci Гага была отмечена как выдающаяся личность, а критики назвали ее актерскую игру "невероятно веселой и трогательной", а также отметили, что у нее "есть дар прирожденной актрисы, что позволяет читать ее эмоции, сдерживая при этом крошку тайны". Сама же Гага недавно рассказала New York Times, что работа с режиссером Ридли Скоттом над "Домом Гуччи" не имеет себе равных.

Я должна сказать следующее, Ридли: не так много мужчин, которые являются режиссерами, позволили бы женщине быть уродливой в кадре. Когда я постарела и у меня были сцены, где я была в этом волнующем, отчаянном состоянии, он принял уродство этого персонажа, и это следует похвалить... Я ценю, что Ридли взял что-то вроде "сексуального убийства" и позволил этому быть уродливым,

– комментировала Гага.



Леди Гага в фильме "Дом Гуччи" / Фото "Планеты кино"

Справка: премьера фильма "Дом Гуччи" состоялась в Украине 25 ноября и продлится до 15 декабря 2021 года.

Другие победители

Относительно Камбербэтча, то он получил звание "лучшего актера" за главную роль в фильме "Власть пса". А вот лучшим фильмом, по версии критиков, стал "Сядь за руль моей машины" (Drive My Car) японского режиссера Рюсуке Хамагучи. Победители этого года будут награждены на гала-ужине NYFCC, который запланирована на 10 января в Tao Downtown.

Вот полный список победителей 2021 года:

Лучший фильм: "Сядь за руль моей машины" (Drive My Car)

Лучшая операторская работа: "Вестсайдская история" (West Side Story)

Лучший сценарий: "Лакричная пицца" (Licorice Pizza)

Лучший "первый" фильм: "Незнакомая дочь" (The Lost Daughter)

Лучший режиссер: Джейн Кэмпион, "Власть пса" (The Power of the Dog)

Лучший анимационный фильм: "Митчеллы против Машин" (The Mitchells vs. the Machines)

Лучший актер: Бенедикт Камбербэтч, "Власть пса"

Лучшая женская роль: Леди Гага, "Дом Гуччи"

Лучший научно-популярный фильм: "Беги" (Flee)

Лучшая женская роль второго плана: Кэтрин Хантер, "Макбет" (The Tragedy of Macbeth)

Лучший фильм на иностранном языке: "Худший человек на свете" (The Worst Person in the World)

Лучший актер второго плана: Коди Смит-Макфи, "Власть пса"

Стоит добавить, что премии, которые проводятся за определенное время до Оскара, имеют немалое влияние на Американскую киноакадемию, которая определяет будущих победителей. Поэтому, есть все шансы увидеть Гагу, Камбербэтча и других звезд в номинациях на Оскар-2022.