Премія Нью-Йоркського кінокритичного кола проводиться ще з 1935 року. Її заснувала Ванда Хейл з видання New York Daily News. Таку премію присуджують акторам та іншим представникам кінематографу від імені 30 кінокритиків з нью-йоркських щоденних та щотижневих газет, журналів, інтернет-видань.

У 2021 році звання "найкращих" присвоїли зіркам, які найбільше вразили акторською грою суворих кінокритиків. До прикладу, Леді Гага, яка зіграла у фільмі "Дім Ґуччі" дружину відомого італійського дизайнера, теж отримала нагороду за найкращу жіночу роль.

В оглядах House of Gucci Гага була відзначена як видатна особистість, а критики назвали її акторську гру "неймовірно веселою і, зрештою, зворушливою", а також зазначили, що у неї "є дар природженої актриси, що дозволяє читати її емоції, стримуючи при цьому крихту таємниці". Сама ж Гага нещодавно розповіла New York Times, що робота з режисером Рідлі Скоттом над "Домом Ґуччі" не має собі рівних.

Я маю сказати наступне, Рідлі: не так багато чоловіків, які є режисерами, дозволили б жінці бути потворною у кадрі. Коли я постаріла і в мене були сцени, де я була у цьому бентежному, відчайдушному стані, він прийняв потворність цього персонажа, і це слід похвалити… Я ціную, що Рідлі взяв щось на кшталт "сексуального вбивства" і дозволив цьому бути потворним,

– коментувала Гага.



Леді Гага у фільмі "Дім Ґ​уччі" / Фото "Планети кіно"

Довідка: прем'єра фільму "Дім Ґуччі" відбулась в Україні 25 листопада і триватиме до 15 грудня 2021 року.

Інші переможці

Щодо Камбербетча, то він отримав звання "найкращого актора" за головну роль у фільмі "У руках в пса". А от найкращим фільмом, за версією критиків, став "Сядь за кермо моєї машини" (Drive My Car) японського режисера Рюсуке Хамагучі. Переможці цього року будуть нагороджені на гала-вечері NYFCC, яка запланована на 10 січня в Tao Downtown.

Ось повний список переможців 2021 року:

Найкращий фільм: "Сядь за кермо моєї машини" (Drive My Car)

Найкраща операторська робота: "Вестсайдська історія" (West Side Story)

Найкращий сценарій: "Піца з лакрицею" (Licorice Pizza)

Найкращий "перший" фільм: "Зникла донька" (The Lost Daughter)

Найкращий режисер: Джейн Кемпіон, "У руках пса" (The Power of the Dog)

Найкращий анімаційний фільм: "Мітчелли супроти Машин" (The Mitchells vs. the Machines)

Найкращий актор: Бенедикт Камбербетч, "У руках пса"

Найкраща жіноча роль: Леді Гага, "Дім Ґуччі"

Найкращий науково-популярний фільм: "Біжи" (Flee)

Найкраща жіноча роль другого плану: Кетрін Хантер, "Макбет" (The Tragedy of Macbeth)

Найкращий фільм іноземною мовою: "Найгірша людина у світі" (The Worst Person in the World)

Найкращий актор другого плану: Коді Сміт-МакФі, "У руках пса"

Варто додати, що премії, які проводяться за певний час до Оскара, мають чималий вплив на Американську кіноакадемію, яка визначає майбутніх переможців. Тому, є всі шанси побачити Гагу, Камбербетча та інших зірок у номінаціях на Оскар-2022.