Далее в материале 24 Канал расскажет интересные факты о создании первого фильма из серии, а также узнаете, что известно о новой части "Ледникового периода".

Как создавался "Ледниковый период"?

"Ледниковый период" – один из самых известных анимационных фильмов начала 2000-х годов. Первый мультфильм вышел в 2002 году.

Мультик создала студия Blue Sky Studios в сотрудничестве с 20th Century Fox. Это был один из первых полностью компьютерно-анимированных проектов студии.

Анимация создавалась с помощью компьютерной графики;

Особое внимание уделяли реалистичности льда, шерсти и движения персонажей;

Персонаж белки Скрат появился как экспериментальный юмористический элемент, но в результате стал символом всей серии.

Жанр: приключения, комедия, семейный, анимация.

Рейтинг IMDb: 7,5

Главные персонажи:

Мэнни – серьезный мамонт и немного грустный;

Сид – болтливый и забавный ленивец;

Диего – саблезубый тигр, который впоследствии стал другом для Мэнни и Сида;

Скрат – белка, которая постоянно гоняется за желудем.

События мультика происходят во время ледникового периода. Трое очень разных животных – мамонт, ленивец и тигр, случайно объединяются, чтобы вернуть потерянный человеческий младенец отцу, ведь мать ребенка умерла.

"Ледниковый период": смотрите онлайн трейлер мультика

Сколько частей имеет "Ледниковый период"?

"Ледниковый период" (2002);

"Ледниковый период 2: Глобальное потепление" (2006);

"Ледниковый период 3: Эра динозавров" (2009);

"Ледниковый период 4: Континентальный дрейф" (2012);

"Ледниковый период 5: Столкновение неизбежно" (2016).

Также есть спин-офф "Ледниковый период: Приключения Бака Уайльда", который вышел в 2022 году.

Интересные факты

Скрат стал настолько популярным, что получил отдельные короткометражки;

Мультфильм был номинирован на Оскар в категории "Лучший анимационный фильм";

Это был первый большой успех Blue Sky Studios;

В фильме есть много научных неточностей (например, некоторые животные не жили в один период);

Франшиза заработала миллиарды долларов в мировом прокате.

Что известно о продолжении "Ледникового периода"?

Новая часть получит название "Ледниковый период: Точка кипения". Это будет первый мультфильм из серии, который не будет производить Blue Sky Studios, ведь студия закрылась в апреле 2021 года.

Как пишет издание Deadline, премьера нового мультика запланирована на февраль 2027 года. Очевидно, что зрители снова увидят Мэнни и Элли, Сида, Диего и Скрата. В новой части герои отправятся в путешествие по затерянному миру, где их будут ждать новые приключения и препятствия.