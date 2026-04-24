Автори вирішили, що ця сторінка історії матиме продовження. Далі у матеріалі 24 Канал розповість цікаві факти про створення першого фільму з серії, а також дізнаєтесь, що відомо про нову частину "Льодовикового періоду".

Як створювався "Льодовиковий період"?

"Льодовиковий період" – один із найвідоміших анімаційних фільмів початку 2000-х років. Перший мультфільм вийшов у 2002 році.

Мультик створила студія Blue Sky Studios у співпраці з 20th Century Fox. Це був один із перших повністю комп'ютерно-анімованих проєктів студії.

Анімація створювалась за допомогою комп'ютерної графіки;

Особливу увагу приділяли реалістичності льоду, шерсті та руху персонажів;

Персонаж білки Скрат з'явився як експериментальний гумористичний елемент, але у результаті став символом всієї серії.

Жанр: пригоди, комедія, сімейний, анімація.

Рейтинг IMDb: 7,5

Головні персонажі:

Менні – серйозний мамонт і трохи сумний;

Сід – балакучий і кумедний лінивець;

Дієго – шаблезубий тигр, який згодом став другом для Менні та Сіда;

Скрат – білка, яка постійно ганяється за жолудем.

Події мультика відбуваються під час льодовикового періоду. Троє дуже різних тварин – мамонт, лінивець і тигр, випадково об'єднуються, щоб повернути загублене людське немовля батькові, адже мати дитини померла.

Скільки частин має "Льодовиковий період"?

"Льодовиковий період" (2002);

"Льодовиковий період 2: Глобальне потепління" (2006);

"Льодовиковий період 3: Ера динозаврів" (2009);

"Льодовиковий період 4: Континентальний дрейф" (2012);

"Льодовиковий період 5: Зіткнення неминуче" (2016).

Також є спін-офф "Льодовиковий період: Пригоди Бака Вайлда", який вийшов у 2022 році.

Цікаві факти

Скрат став настільки популярним, що отримав окремі короткометражки;

Мультфільм був номінований на Оскар у категорії "Найкращий анімаційний фільм";

Це був перший великий успіх Blue Sky Studios;

У фільмі є багато наукових неточностей (наприклад, деякі тварини не жили в один період);

Франшиза заробила мільярди доларів у світовому прокаті.

Що відомо про продовження "Льодовикового періоду"?

Нова частина отримає назву "Льодовиковий період: Точка кипіння". Це буде перший мультфільм із серії, який не вироблятиме Blue Sky Studios, адже студія закрилась у квітні 2021 року.

Як пише видання Deadline, прем'єра нового мультика запланована на лютий 2027 року. Очевидно, що глядачі знову побачать Менні та Еллі, Сіда, Дієго та Скрата. У новій частині герої вирушать у подорож загубленим світом, де на них чекатимуть нові пригоди та перешкоди.