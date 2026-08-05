Если уже надоело серьезное кино: 6 романтических комедий, которые поднимают настроение

Говорят, романтические комедии – это жанр, в котором все проблемы решаются после одного поцелуя под дождем. Мы, конечно, знаем, что в жизни все немного сложнее. Но иногда очень хочется отключить мозги на два часа, посмеяться над абсурдными ситуациями и в очередной раз поверить, что любовь все же найдет свой путь.

Именно для такого настроения 24 Канал собрал романтические фильмы, которые давно стали классикой романтических комедий.

"Как избавиться от парня за 10 дней"



"Как избавиться от парня за 10 дней" / Фото imdb



Если вам кажется, что свидания могут быть неловкими, просто посмотрите этот фильм. Она специально делает все, чтобы ее бросили, а он решает доказать, что от него невозможно избавиться. В итоге страдают нервные клетки, зато зритель получает одну из лучших романтических комедий 2000-х. Ну а Кейт Хадсон в легендарном желтом платье – это уже отдельная история.

"Она – мужчина"



"Она – мужчина" | Фото imdb

Аманда Байнс надевает парик, переодевается в парня – и почему-то этого достаточно, чтобы никто ничего не заподозрил. Логика берет выходной, зато комедия работает безупречно. Даже Шекспир, который когда-то написал "Двенадцатую ночь", вряд ли обиделся бы на такую версию.

"Парням это нравится"



"Парням это нравится" | Фильм imdb



Бывшая модель Playboy внезапно становится наставницей для студенток-ботанок. Реалистично? Не очень. Весело? Еще бы. Это именно тот фильм, который не задает лишних вопросов и не требует этого от зрителя.

"Чего хочет девушка"



"Почему хочет девушка" / Фото imdb



Главная героиня отправляется в Лондон на поиски отца, а находит... Колина Ферта. Скажем честно, это уже звучит как счастливый финал. Далее – британская аристократия, семейный хаос и романтика, которая работает даже спустя двадцать лет.

"Жених напрокат"



"Жених напрокат" / Фото imdb



Арендовать парня, чтобы прийти с ним на свадьбу сестры и вызвать ревность у бывшего? На бумаге звучит как гениальный план. В жизни, как всегда, все пошло не совсем по сценарию. А еще после этого фильма есть большая вероятность, что песня Sway надолго поселится в вашем плейлисте.

"Зачарованная"



"Зачарованная" / Фото imdb



Если бы диснеевская принцесса случайно оказалась в реальном Нью-Йорке, получилось бы именно это. Немного сказки, немного музыки, немного романтики – и отличный способ напомнить себе, что хэппи-энды все же иногда случаются. Даже если в реальной жизни птички не помогают убирать квартиру.

Кстати, если этой подборки вам окажется мало, мы уже подготовили еще одну – с фильмами на вечер, которые так же легко поднимут настроение и точно не дадут заскучать.





